الرفاعي رئيسا لاتحاد طلاب جامعة بنها.. والسعيد: الانتخابات تمت بشفافية

أسفرت انتخابات أمين اتحاد طلاب جامعة بنها، عن فوز الطالب محمد عاطف سعيد الرفاعي بكلية الطب البشري بالتزكية، وفي منصب الأمين العام المساعد للاتحاد فازت الطالبة هاجر وجدي الجرواني بكلية الفنون التطبيقية بالتزكية.

وجرت الانتخابات تحت إشراف الدكتور تامر سمير، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعضوية الدكتور محمد منصور، وكيل كلية الحقوق لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عيسوي، منسق عام الأنشطة الطلابية، والدكتور أحمد نجيب، مدير مركز إعداد القادة، والدكتور مصبح الكحيلي، مدير عام رعاية الشباب بالجامعة، وطالبين متميزين في الأنشطة الطلابية غير المرشحين.

من جانبه قدم الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة التهنئة لاتحاد طلاب الجامعة مشيرًا إلى أن طلاب بنها كانوا جادين في اختيار من يمثلهم في الاتحادات على مستوى الجامعة والكليات مؤكدين علي دعمهم كافة الأنشطة والمبادرات الطلابية.

في وقت سابق أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة بنها برئاسة الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إجراء انتخابات الاتحادات الطلابية فى 4 كليات فقط وهى «التجارة والآداب والحقوق والعلاج الطبيعى» فيما حسمت الانتخابات بالتزكية في باقي كليات الجامعة وعددها 12 كلية بالتزكية.

من جانبه أكد الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها على حسن سير العملية الانتخابية وحل أي مشكلات قد تواجه الطلاب المرشحين، مشيرا إلى أن الجامعة بكل قياداتها حريصة على أن تخرج الانتخابات بصورة مشرفة وأن يقدم شباب جامعة بنها نموذجا فريدا في الممارسة الديمقراطية وحرية اختيار من يمثلهم فى الانتخابات.

من جانبه أكد الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب على أن الجامعة وكلياتها استعدت استعدادا كاملا لإجراء الانتخابات الطلابية بجميع كليات الجامعة فى نزاهة وشفافية كاملة.

وأشار «سمير» إلى حرص الجامعة أن تجرى الانتخابات الطلابية فى حيادية كاملة ودون أى تدخل وأن تعطى الحرية كاملة للطلاب لاختيار من يمثلهم فى الاتحادات الطلابية على مستوى الجامعة والكليات.