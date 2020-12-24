وزيرة الثقافة ومحافظ أسوان يتفقدان عددا من المشروعات الإنشائية

تفقدت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، عدد من المشروعات الثقافية والإنشائية بالمحافظة، منها قصر ثقافة أسوان، حيث تابعت عملية إحلاله وتجديده وتطويره بالكامل، وذلك بحضور الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والدكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

وحرصت وزيرة الثقافة ومحافظ أسوان، على زيارة المسرح الروماني المكشوف بالمركز الثقافي الأفريقي، الذي يتسع لـ2500 مشاهد، ويقع في منطقة خزان أسوان، وبجوار متحف النيل، وتأتي الزيارة ضمن أطر التعاون والتنسيق مع الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الري والموارد المائية، وكذلك مشروع الممشى السياحي الجديد من محطة قطار أسوان حتى طريق الكورنيش.

قالت «عبدالدايم»، إن محافظة أسوان تحظى بمكانة خاصة نظرا لطبيعتها التي تتميز بإرث حضاري متفرد، كما تعد بوابة مصر الجنوبية وامتدادها الأفريقي، مضيفة أن المشروعات الإنشائية بها، تعد ركيزة أساسية لتقديم واستضافة مختلف ألوان الفنون المحلية والعالمية.

وأكدت أن إحلال وتجديد قصر ثقافة أسوان، يأتي ضمن مسار وزارة الثقافة الهادف إلى بناء الإنسان، وتطوير الوعي من خلال تقديم محتوى فكري وإبداعي، يحمل أهداف سامية، ووجهت باستحداث منفذ بيع ثابت لإصدارات الوزارة ومنتجات الحرف التراثية به.

وأوضح رئيس هيئة قصور الثقافة، أن القصر في قلب مدينة أسوان، ويعد من أهم المنارات الثقافية بمنطقة جنوب الوادي، تبلغ مساحته الكلية 4100م2 تقريبا بحديقة داخلية ومساحات جانبية محيطة بالمبنى، أما مساحة المبنى تبلغ 2500 م2 تقريبا، ويتضمن دور أرضي وأول وسطح، ويتكون من قاعة معارض، مكتبة عامة، نادي تكنولوجيا المعلومات، غرفة لغات، الدراسات والبحوث، استوديو، نادي طفل، قاعة فنون شعبية، غرفة موسيقى، مكاتب إدارية إضافة إلى المسرح الذي يسع 450 مشاهد، غرف ممثلين ومخازن ديكور وغرفة تحكم وإسقاط.