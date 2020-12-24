ربة منزل تتهم شقيقها وابنها بتعذيبها وحلق شعرها في طنطا

اتهمت ربة منزل بمدينة طنطا، في محافظة الغربية، شقيقها وابنها، بالقيام بتعذيبها، من خلال قص شعر رأسها، وحبسها في المنزل، ومنع الطعام عنها، وبدأت الأجهزة المختصة التحقيق في الواقعة.

وأوضحت السيدة "هـ. أ. غ."، 53 سنة، مقيمة أول طنطا، في بلاغها الذي يحمل رقم 86 أحوال أول طنطا، أن شقيقها وابنها تعديا عليها وقاما بقص شعرها، وحبساها في المنزل، وأغلقا البوابة الحديدية عليها لمنعها من الخروج، كما منعا الطعام عنها.

وكشف مصدر أمني مسؤول بمديرية أمن الغربية أن الواقعة تعود أسبابها إلى طمع شقيق وابن المجني عليها في معاشها، وتم تحرير محضر عدم تعرض لها، من قبل شقيقها وابنها، مشيراً إلى أنها سبق وحررت أكثر من محضر، تفيد تعرضها للاعتداء من قبل شقيقها وابنها.