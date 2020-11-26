مصرع شخص لامس عمود كهرباء في طنطا: أول ضحايا الأمطار

لقى شخص مصرعه صعقا بالكهرباء، بقرية شوبر التابعة لمركز طنطا، إثر ملامسته عامود كهرباء بجوار المعهد الازهري بالقرية.

كان اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من شرطة النجدة يفيد بمصرع شخص يدعى "حسن .ا"، مقيم بقرية شوبر بمركز طنطا، إثر صعقه بالكهرباء بالشارع، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

في وقت سابق اليوم، تعرضت مدن ومراكز وقرى محافظة الغربية، لسقوط أمطار غزيرة على كافة الأنحاء، وعلى الفور تم الدفع بسيارات خاصة لشفط المياه من الشوارع حتى لا يترتب عليها أي أزمات متعلقة بالكهرباء أو إعاقة سير المرور.

وتابع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، باستمرار جهود إزالة وسحب مياه الأمطار، وطالب من رؤساء المدن والأحياء بسرعة الدفع بسيارات لكسح وشفط المياه وصرفها في بالوعات الصرف الصحي وصرف مياه الأمطار أولًا بأول، حال تواجدها، والتواصل بشكل دوري مع غرف عمليات مديريات الأمن والصحة ومياه الشرب والصرف الصحي.

من جانبها، رفعت الأجهزة الأمنية حالة الطوارئ، ونشرت الأكمنة على الطرق، خاصة الطرق السريعة لتنظيم الحركة المرورية، منعا لوجود حوادث، كما أعلنت شركة كهرباء جنوب الدلتا حالة الطوارئ لمواجهة انقطاع الكهرباء بسبب الأمطار والرياح، مؤكدة أن هناك فرق تضم مهندسين وفنيين لإصلاح الأعطال بشكل مباشر.

وأعلنت محافظة الغربية في وقت سابق رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الأمطار، وانعقاد غرفة الأزمات بكامل تشكيلها، برئاسة الدكتور طارق رحمي، المحافظ، وعضوية كل من السكرتير العام، والسكرتير المساعد وشركة المياه والصرف الصحي والكهرباء والحماية المدنية والمرور.