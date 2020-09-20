تدشين أول منصة إلكترونية للطب النفسي بجامعة طنطا

أعلن الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث، عن تدشين أول منصة إلكترونية للطب النفسي، لتقديم الخدمة الطبية النفسية لطلاب الجامعة، قبل نهاية هذا الأسبوع.

وقال "عكاشة" إنه سيتم تدشين المنصة الإلكترونية بالتزامن مع انعقاد مؤتمر الطب النفسي الرقمي الافتراضي والدولي الثاني، لقسم الأمراض النفسية والعصبية بجامعة طنطا، يوم الخميس المقبل، مشيراً إلى أن المؤتمر سيستمر على مدار يومين، تحت رعاية الدكتور عماد عتمان، القائم بأعمال رئيس الجامعة، والدكتور أحمد غنيم، عميد كلية الطب.

وأوضح رئيس المؤتمر، الدكتور حسام الصاوي، أستاذ ورئيس قسم الأمراض النفسية والعصبية، أن المؤتمر سوف يُقام بالتعاون مع الجمعية المصرية للطب النفسي، وقسم الطب النفسي بجامعة "بريتيش كولومبيا" في كندا، وسيحاضر فيه لفيف من أساتذة الطب النفسي بالجامعات المصرية وجامعات كندا وأستراليا.

كما أشارت الدكتوره مي عيسى، أستاذ الأمراض النفسية والعصبية ومقرر المؤتمر، إلى أن من أبرز المحاضرين في المؤتمر، الدكتور أحمد عكاشة، أستاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس ومستشار رئيس الجمهورية، والبروفيسور "مايكل كروس"، رئيس قسم الطب النفسي بجامعة "بريتيش كولومبيا"، والبروفيسور "دانيال فيجو"، أستاذ الطب النفسي بذات الجامعة، والبروفيسور "إيان هيكي"، أستاذ الطب النفسي بجامعة "سيدني" بأستراليا.

وأضافت أن المؤتمر سوف يتناول محاور عدة، منها الثورة التكنولوجية وشبكات التواصل الاجتماعي وتأثيرها على الصحة النفسية والطب النفسي الرقمي، وأحدث ما توصلت إليه الأبحاث في التشخيص والعلاج، ومشاكل الإدمان والفصام والاكتئاب، والطب النفسي للأطفال والمراهقين.