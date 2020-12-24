فيديو جديد لرانيا يوسف تتحدث عن مفاتنها: «اللي مش عاجبه ميتفرجش»

أثارت الفنانة رانيا يوسف حالة من الجدل، اليوم الخميس، بعد نشرها «برومو» قصير من مقابلتها التليفزيونية مع برنامج «مع الفارس» والذي يقدمه المذيع العراقي نزار الفارس عبر قناة «رشيد» العراقية.

وتعرضت رانيا يوسف لهجوم عنيف من جمهورها بعد إشادتها بمفاتنها ومؤخرتها، في معرض ردها علي الانتقادات التي لاحقتها بسبب إطلالتها بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الثانية والأربعين، حيث وصف الجمهور هذه التصريحات بالاستفزازية التي لا تليق أن تصدر من نجمة مثلها.

اللافت للنظر أن «البرومو» القصير لم يكن الأول الذي ظهرت خلاله رانيا يوسف مع المذيع العراقي نزار الفارس، حيث عثرت «الوطن» علي مقطع مصور نشره الأخير عبر قناته الرسمية بموقع «يوتيوب» بتاريخ 12 ديسمبر الماضي، وكان يوم تسجيل الحلقة نفسها، حيث كشفت الفنانة عن أنها من اختارت فستانها المثير للجدل في حفل ختام الدورة المنقضية.

وبسؤال «الفارس» لها عن رأيها في مفاتنها التي برزت من الفستان، ردت قائلة: «فيها إيه؟ كل الفساتين الأمور ظاهرة فيها، ما تبص علي كل الفساتين مش أنا بس، دي شياكة وموديلات».

وباغت المذيع العراقي رانيا يوسف بسؤال عن تسببها في إثارة الغرائز قائلاً لها: «بتتعبين العالم؟» لترد عليه قائلة: «أنا متعبتش حد، أنا مليش دعوة، اللي مش عاجبه ميتفرجش، أنا راضية جداً عن فستاني، وكان لايق علي جسمي وشكلي».

وفي سياق مختلف، أعلنت نقابة المهن التمثيلية أنها بصدد فحص مقطع الفيديو المثير للجدل لإتخاذ قرار بشأنه، وذلك وفقاً لما صرح به الفنان أشرف طلبة، سكرتير عام النقابة لـ «الوطن».

وما زالت رانيا يوسف تلتزم الصمت إزاء الانتقادات التي تلاحقها بسبب هذا المقطع المتداول.