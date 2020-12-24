ضمن «طور وغير».. الشباب والرياضة توفر 35 وظيفة بتأمينات وشنط شهرية

أعلنت وزارة الشباب والرياضة متمثلة في الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب «الادارة العامة للمشروعات» بالتعاون مع شركة «مايكروسوفت» ومؤسسة «كير مصر» للتنمية من خلال مشروع «طور وغير»، توفير عدد من الوظائف الشاغرة بأحد سلاسل الهايبر ماركت الشهيرة.

وتستعرض «الوطن» الوظائف المطلوبة، الامتيازات، طريقة التقديم، والشروط المطلوبة، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

الوظائف المطلوبة

ـ مدير فرع.

ـ مدير قسم أغذية جافة.

ـ مدير قسم أغذية طازجة.

ـ مدير ليلي.

ـ مدير خدمات عاملين.

ـ مراقب مخزون.

ـ منسق توريدات.

ـ محاسب فرع.

ـ مشرف كاشير.

ـ كاشير.

ـ مساعد كاشير.

ـ مشرف.

ـ موظف Fmc.

ـ بائع خضار وفاكهة Fmc.

ـ مشرف مجمدات.

ـ مجمدات.

ـ مشرف جروسري وغذائي.

ـ جروسرى.

ـ مشرف أمن.

ـ موظف أمن.

ـ مراقب كاميرات.

ـ مراقب مخزون.

ـ مشرف بقالة.

ـ بقال.

ـ مساعد بقال.

ـ مشرف استعلامات.

ـ مشرف منزلية.

ـ منسق منزلية.

ـ بائع لحوم برازيلي.

ـ مشرف جزارة.

ـ بائع لحوم بلدي.

ـ موظف خدمة عملاء.

ـ دليفري «سائق سيارة».

ـ دليفري «سائق فيسبا».

ـ عمال نظافة.

مميزات وشروط وظائف «طور وغير» المتاحة

ـ امتيازات تنافسية لجميع المتقدمين.

ـ تدريب وشهادة.

ـ شنط تموينية شهرية.

ـ تأمينات اجتماعية .

- تأمينات طبية.

ـ توفير مكان عمل لائق.

ـ يشترط الخبرة للتقدم إلى جميع الوظائف.

البيانات المطلوبة للالتحاق بالوظائف

ـ الاسم، السن، رقم الهاتف، المنطقة السكنية.

ـ المحافظة التابع لها، المؤهل الدراسي.

ـ تحديد الخبرة، والنوع.

وللتقدم لأي من الوظائف السابقة، يمكنك ملء استمارة التسجيل الخاصة بالوظائف المتاحة من خلال الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».