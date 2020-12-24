إلحق قبل 31 ديسمبر.. وظائف برواتب تصل لـ6 آلاف جنيه بالمطار والعاشر

أعلنت الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب والإدارة العامة للمشروعات التابعة لوزارة الشباب والرياضة، عن استمرارهما، في توفير فرص عمل وتلقي طلبات الخريجين الراغبين في العمل، وفقا للشروط التي تضمنها فرص العمل المتاحة، وذلك حتى يوم الخميس المقبل 31 ديسمبر، آخر موعد لتلقي طلبات التوظيف.

فرص عمل بمشروع «طور وغير»

وقالت الوزارة في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، وصفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إنها نجحت في توفير فرص عمل لشباب الخريجين، حتى عمر 40 سنة، من خلال مشروع «طوّر وغيّر»، وهو أحد المشروعات ضمن مبادرات الدور المجتمعي الذي تقدمه الوزارة.

وأكدت الوزارة أن فرص العمل المتاحة، حاليا تتراوح مرتباتها الشهرية، ما بين 2500 جنيه، إلى 6 آلاف جنيه، بعد إضافة بدلات السهر، ونفقات الاغتراب والإقامة، وبدلات الساعات الإضافية، لافتة إلى أن الفرص المتاحة حاليا تتوافر بمطار القاهرة الدولي، وفي بعض مصانع مدينة العاشر من رمضان.

العمل في مجالات بيع الأجهزة الكهربائية والسلع المعمرة

وتتوافر فرص العمل المتاحة بمطار القاهرة الدولي، عبر شركة معارض جمعية «طوّر وغيّر» للمؤهلات العليا فقط طبقا لما يلي:

- شركة معارض جمعية «طور وغير»، وهي «الأجهزة الكهربائية والسلع المعمرة» وتطلب تعيين:

1- قائمين بمبيعات داخل المعرض.

2- مشرفين مبيعات.

وتنحصر شروط الحصول على وظائف فيما يلي:

– أن يكون المتقدم للوظيفة من خريجي المؤهل العالي

– الحد الأقصى للسن 40 عاما

– خبرة لا تقل عن سنتين في المبيعات، ويفضل نفس المجال

– المطلوب لشغل الوظائف ذكور وإناث

– العمل من 9 ص إلى 6 م

المزايا والمستحقات:

– مرتب: 2500 ج + 500 أداء + عمولات

– بدل اغتراب 400 لو مغترب + «أوفر تايم» لمن يرغب

أما عن شروط القبول بوظيفة مشرفي المبيعات، ومهمتهم الإشراف على عملية البيع داخل المعارض وادارة تيم العمل، فهي:

– خريجي مؤهل عالي

– حد أقصى للسن 45 سنة

– خبرة لا تقل عن 5 سنوات في نفس المجال

– ذكور

المزايا والحقوق المالية:

– مرتب: من 4000 لـ 6000 جنيه.

كما أعلنت الوزارة عن توفير فرص عمل أخرى ، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية، حيث أطلقت الوزارة استمارة إلكترونية للتقديم بفرص التأهيل والتدريب للتشغيل بالقطاع الخاص الصناعي، وتوفير فرص جديدة بمدينة العاشر من رمضان.

وكذلك تواصل الوزارة بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة التابع لوزارة التجارة والصناعة دعوتها للشباب الراغبين في التقديم لفرص التأهيل والتدريب للتشغيل بالقطاع الخاص، حيث أطلقت الوزارة استمارة الكترونية للتسهيل على الشباب للتقدم للفرص المتاحة في عدد من المصانع في مجال الصناعات الهندسية والكيماوية والغزل والنسيج والصناعات الغذائية، حيث تتوافر فرص التشغيل بمناطق السادس من أكتوبر ووادي النطرون والجيزة، بالإضافة إلى توفير فرص جديدة في منطقة العاشر من رمضان، وذلك للشباب من المرحلة العمرية من 18 حتى 35 عام، وتشمل (أخصائيين سلامة وصحة مهنية، مهندسين ومراقبين جودة، مندوبين ومنسقين مبيعات، محاسبين، مسئولين موارد بشرية، مسئولين شبكات، فنيين بالمعامل، سكرتارية تنفيذية، سائقين).

وسيتم توفير عدد من البرامج التدريبية العملية للشباب الذي سيتم قبولهم للعمل عقب تنفيذ المقابلات الشخصية، مع امكانية توفير وسائل انتقالات وسكن للمغتربين ببعض من فرص التشغيل المقدمة وفقاً للمنشآت المتوفر لديها هذه الفرص.

آخر موعد للالتحاق بالوظائف 31 ديسمبر

وأكدت الوازرة، أنه على الشباب الراغبين في التقديم للفرص المتاحة تسجيل بياناتهم في موعد أقصاه 31 ديسمبر المقبل، من خلال الحضور إلى مقر وزارة الشباب والرياضة (الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب – الإدارة العامة للمشروعات – الدور السابع)، أسبوعيا، ماعدا الجمعة والسبت، من الساعة التاسعة صباحا حتى الواحدة ظهرا، مع ضرورة إحضار صورة من بطاقة الرقم القومي لإرفاقها باستمارة التسجيل، مع الإطلاع على شروط التقديم الخاصة بكل فرصة تشغيل، من خلال البيان المرفق.