أطفال الشريفة في أسيوط مهددون بالموت صعقا لتهالك أعمدة الكهرباء

اشتكى أهالى قرية عرب الشريفة التابعة لمركز منفلوط فى أسيوط، من إهمال المسئولين بالكهرباء، بعد تجاهلهم "عمود كهرباء" آيل للسقوط، الأمر الذى يهدد حياة الأهالي بالموت صعقا بالكهرباء فى أى وقت.

يقول الشيخ ممدوح سالم أحد أبناء القرية، وشيخ جامع القرية من الجمعة الماضية وبدأ العمود يميل مشيرا إلى أن تآكله من المياه والصدأ فمال على المنزل المجاور وسقطت أسلاكه لعدم وجود عوازل، مفي ظل تجاهل المسئولين قام الأهالي برفع الأسلاك ووضعها على المنزل المجاور للعمود ومنعوا الأطفال من الصعود للمنزل، الأمر الذي يمثل خطر داهم على القرية التي يقطنها 10 آلاف نسمة.

وأضاف سيد إبراهيم، من أهالي القرية: «نعاني من إهمال شديد من قبل المسئولين فالقرية منازلها متهالكة، والخدمات معدومة، ومستوى التعليم متدني والقمامة تنتشر فى كافة الشوارع.. وعمود الكهرباء مهدد بالسقوط بمجرد هبوب رياح خفيفة، ما يمثل خطورة كبيره على الأطفال الذين يلعبون بالقرب منه».

واتهم المسؤولين بالإهمال وحملهم المسئولية حال وقوع كارثة، لافتًا إلى تواجد أعمدة كهرباء متهالكة بالقرب من الكتل السكنية ومن الممكن أن تسقط من خلال العوامل الجوية مثل الرياح الشديدة خاصة وأننا فى موسم الشتاء، لافتا إلى أن أعمدة الإنارة لم تخضع للصيانة منذ عام 1985، وأن القرية شهدت مصرع العديد من أبنائها صعقا بالكهرباء في أوقات سابقة.

ومن جانبه ذكر مصدر بمركز ومدينة منفلوط بأن هناك لجنة معاينة سيتم توجهيها إلى قرية عرب الشريفة للمعاينة على الطبيعة للعمود الآيل للسقوط مع تقديم تقرير إلى شركة الكهرباء لتغييرة