أشياء تسرق الكهرباء في منزلك.. وعادات خاطئة ترفع قيمة الفاتورة

تتسبب بعض الأجهزة الكهربائية في استهلاك مزيد من الكهرباء، ويقدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء نصائح تهم المواطنون فيما يخص الكهرباء واستهلاكها، وعقوبة سرقتها وتصحيح المفاهيم الخاطئة.

وفي هذا الإطار أوضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء على الصفحة الرسمية الخاصة به على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، الأشياء السارقة للكهرباء، بحسب وصفه، على النحو التالي:

1- الفيش الخاصة بالأجهزة الكهربائية المغلقة، فهي تستهلك كهرباء رغم غلق الأجهزة؛ لأنها تكون في وضع استعداد بفيشة الكهرباء.

2- جهاز راوتر الانترنت؛ إذ أنه يستهلك كهرباء، بسبب وجود لمبات إشارة الشبكة تعمل بشكل مستمر.

3- شاحن الهواتف المحمولة يستهلك قدر كبير من الكهرباء.

4- الرسيفر يستهلك قدر كبير من الكهرباء شهريا، ويرجع ذلك لشاشة عرض البيانات.

عادات خاطئة ترفع قيمة فاتورة الكهرباء

وحدد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء سلوكيات خاطئة، تتسبب في ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء، تتمثل في استخدام السخان بطريقة خاطئة، من خلال تسخين المياه عند استخدامها مباشرة للاستحمام، وعدم تخزينها لفترة طويلة.

وبحسب المرفق، من الأفضل استخدام سخان غاز بدلا من الكهرباء، وتراكم الثلج في «الفريزر» يتسبب في استهلاك كهرباء ويزيد قيمة الفاتورة.

كما أضاف «مرفق الكهرباء»، أن تكرار فتح باب الثلاجة يرفع استهلاك الطاقة، والفرن الكهربائي يستهلك كهرباء بشكل كبير، ومن الأفضل تجنب فتحه أكثر من مرة للاطمئنان على الطعام؛ لأن ذلك يخفض درجة الحرارة، ويتطلب طاقة أكبر، ومن الأفضل استخدام مايكروويف لتسخين الطعام بدلا من الفرن.

ووفقا لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء، يجب العلم أن غلاية المياه تستهلك كهرباء بدرجة كبيرة، واختيار نوع موفر للطاقة عند الشراء، وغلي كمية المياه التي تحتاجها فقط، وتنظيفها من الترسبات الجيرية باستمرار، ويجب فصل فيشة غلاية المياه من المصدر الكهربائي بعد الاستخدام.