القاهرة تتفاوض مع بغداد لوضع قائمة بيضاء بالمنتجات المصرية

كشف الدكتور أحمد مغاوري، رئيس جهاز التمثيل التجاري، التابع لوزارة التجارة والصناعة، عن وجود مفاوضات حالية مع العراق لوضع قائمة بيضاء بالمنتجات المصرية لإدخالها للسوق العراقية دون رسوم جمركية.

وقال مغاوري، خلال مشاركته في اجتماع مع المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، إن دولة العراق جمدت في وقت سابق العمل باتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى، مما ترتب عليه وقف الإعفاءات الجمركية.

وتسعى مصر للعودة بكامل ثقلها الاقتصادي والدبلوماسي إلى العراق، حيث شهدت الفترة الأخيرة تقاربا دبلوماسيا واقتصاديا غير مسبوق منذ عقود.

وفي أكتوبر الماضي تم عقد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة المصرية العراقية، برئاسة رئيسي وزراء البلدين، للمرة الأولى منذ نحو 30 عامًا، وشهدت تلك الاجتماعات توقيع 15 اتفاقية تعاون مشترك في مجالات متنوعة لتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، وتنظيم ملتقى اقتصادي تجاري بمشاركة رؤساء اتحاد الغرف التجارية والوزراء المعنيين من الجانبين.

وجاء انعقاد تلك اللجنة، عقب تحركات سياسية رفيعة المستوى، حيث تم عقد قمة ثلاثية بين مصر والأردن والعراق، ضمنت الرئيس عبدالفتاح السيسي، و العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

وبحسب بيانات رسمية، تدور قيمة التبادل التجاري بين مصر والعراق حول 1.6 مليار دولار، في الوقت الذي أعلنت وزارة التجارة والصناعة المصرية في بيان اليوم أنه تم التنسيق مع وزيري التجارة والصناعة بدولتي الأردن والعراق على بدء الخطوات الفعلية لتحقيق التكامل الصناعي والتجاري بين الدول الثلاث، وذلك في ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية المصرية والاردنية والعراقية.

وكشفت الوزارة أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة إيفاد فريق فني مصري إلى دولة العراق وبمشاركة من السفارة الاردنية بالعاصمة بغداد للوقوف على احتياجات السوق العراقي سواء فيما يتعلق بتأهيل المصانع العراقية واستعراض فرص الاستثمار المتاحة والوقوف على احتياجات السوق العراقية من السلع والمنتجات.