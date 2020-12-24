مصرية تفوز بأفضل بحث فيزيائي حول العالم: ينقل البيانات بسرعة الضوء

قالت الدكتورة إلهام فضالي، العالمة المصرية التي تم اختيار بحثها العلمي كأفضل بحث فيزيائى حول العالم في 2020، إن بحثها الذي اختارته مجلة «فيزيكس ورلد» العالمية هو بحث خليط يركز على فيزياء علوم المواد والفيزياء النظرية التي ترتكز على المواد متناهية الصغر «نانو تكنولوجي».

وأضافت أنه تم نشر البحث في دورية بحثية عالمية تسمى «نتشر» التي تعني الطبيعة باللغة العربية في مارس 2020، وسيعمل هذا البحث، الذي تسعى لتطبيقه على أرض الواقع، على تسريع نقل البيانات في الأجهزة الإلكترونية ليصبح النقل بسرعة الضوء، وهي أسرع شيء حتى الآن تم اكتشافه.

الباحثة: أسعى لتطبيق الفكرة على أرض الواقع

وأضافت فضالي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج اليوم المذاع على فضائية dmc وتقدمه الإعلامية سارة حازم، أن البحث ركز في الوقت الماضي على إثبات صحة الفرضيات الخاصة به بشكل علمي، وسيركز البحث في الفترة المقبلة على التطبيق العملي من أجل نقل البيانات بسرعة الضوء، وهي أسرع طريقة لنقل البيانات في الحواسيب، عن الطريقة التقليدية المتبعة، التي تتم عن طريق الإلكترونات والأسلاك المعدنية، وإذا تم استبدال هذه الطريقة التقليدية لتحل محلها سرعة الضوء ستحدث نقلة نوعية هائلة في نقل البيانات بين مراكز البينات المسؤولة عن نقل البيانات بين مختلف الدول وليس في نقل البيانات فقط بين الحواسيب والهواتف النقالة.

بحث مستمر منذ 3 سنوات

وبدأت الباحثة بحثها الذي لاقى نجاحا كبيرا واستحسانا على المستوى العلمي بداية عام 2017 ولا تزال حتى الآن التوصل إلى التطبيق العملي للبحث من خلال التغلب على العوائق الموجودة في أرض الواقع وهو ما تحاول المجموعة البحثية الحالية على تفعيله الفترة المقبلة، وتتسبب الطريقة التقيلدية في نقل البيانات الحالية في إنتاج حرارة مرتفعة ولكن الطريق الجديدة ستعمل بشكل أكثر فعالية وأمان ودون تأثيرات على البيئة.