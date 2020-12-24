من الإعدام للمؤبد لمتهم في قضية قتل سائق بالشرقية

قضت جنايات الزقازيق، بتخفيف عقوبة الإعدام الصادرة بحق متهم بقتل سائق تاكسي وسرقة السيارة إلى المؤبد، بعد تقدم محاميه بطلب إعادة الإجراءات.

صدر الحكم، اليوم، في الجلسة المنعقدة برئاسة المستشار سامي جاب الله رئيس المحكمة وعضوية المستشاريين هيثم حسن الضاوي ومدحت سالم محمد وسكرتارية نبيل شكري .

وكانت المحكمة أصدرت في وقت سابق حكما بإعدام 3 متهمين في تلك القضية، أحدهم هارب، فيما تقدم محامي أحد المتهمين بدعوى أمام المحكمة لطلب إعادة الإجراءات وقرر أن المتهم ليس المتهم الحقيقي ويوجد 3 أشخاص بذات الإسم.

تعود أحداث القضية رقم 40761 لسنة 2017 جنايات مركز الزقازيق حيث تلقى مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد باتهام "فوزي. ح. ع" 43 عاما حداد مسلح ومقيم بقرية شنبارة التابعة لمركز الزقازيق بالإشتراك مع آخرين في قتل المجني عليه "محمد. ح. س" سائق حيث استدراجوه إلى إحدى المناطق النائية وانهالوا عليه طعنا باستخدام أسلحة بيضاء"سكين ومطواه وماسورة حديدية" وسرقة سيارة كان يقودها.

وتبين من تحريات الشرطة إن المتهم واثنين آخرين خططوا لسرقة المجني عليه حيث قام المتهم بتوقيف المجني عليه أمام مستشفى صيدناوي بجامعة الزقازيق وطلب من المتوفى توصيله إلى قرية شنبارة الميمونة بالتنسيق مع المتهم الثاني "محمد. ج. ع" والثالث "خالد. س. م. م" تليفونيا وقاموا جميعا بإنزال المجني عليه من السيارة "تاكسي' وتناوبوا الاعتداء عليه الضرب بأسلحة بيضاء ثم تركوا المجني على جانب الطريق وتمكنوا من سرقة السيارة، ولاذوا بالفرار.