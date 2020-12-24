السجن عام لـ«عامل» قتل زوجته برصاصة في الرأس بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، في جلستها المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار سامي جاب الله رئيس المحكمة وعضوية المستشاريين هيثم حسن ومدحت سالم محمد، بسجن عامل لمدة عام بتهمة قتل زوجته بطريق الخطأ.

تعود أحداث القضية رقم 5907 لسنة 2020 جنايات أمن دولة طواريء والمقيدة برقم 320 لسنة 2020 كلي أمن دولة طواري جنوب الزقاريق، إلى إخطار تلقاه مدير أمن الشرقية بورود بلاغًا لمركز شرطة الزقازيق بوفاة -أمال محمود إبراهيم بنداري- في العقد الثالث من العمر، مقيمة بقرية بنايوس التابعة لدائرة المركز، ربة منزل إثر إصابتها بطلق ناري.

انتقلت قوة من ضباط مباحث المركز إلى مكان الواقعة لإجراء الفحوصات والتحقيقات اللازمة وتم نقل المتوفية إلى مستسفي الأحرار التعليمي والتحفظ عليها بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان سبب الوفاة.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوجها "أحمد. م. م. أ. ع" 22 عاما عامل مقيم مركز الزقازيق حيث أصابها بطلق ناري في الرأس بطريق الخطأ.

وبسؤال "فتحية. م.. م" ربة منزل مقيمة بقرية بنايوس شاهدة عيان، أفادت بأنها حال تواجدها بمنزل المتوفية أبصرت زوجها أثناء قيامه بإخراج سلاح نارى "فرد خرطوش" من طيات ملابسه وقام بالعبث به فخرجت طلقة خطأ من ذلك السلاح استقرت في رأس المجني عليها دون قصد.

تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق وأحالت المتهم إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.

يشار إلى أن المحكمة قررت في ذات الجلسة بتخفيف عقوبة الإعدام الصادرة بحق متهم في واقعة قتل سائق تاكسي وسرقة السيارة إلى المؤبد وذلك بعد تقدم محاميه بطلب إعادة الإجراءات.