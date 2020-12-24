أستاذ مناعة: التصريح باستخدام لقاح أكسفورد خلال الأسبوع المقبل

قال الدكتور أحمد سالمان، أستاذ المناعة وتطوير اللقاحات في جامعة أكسفورد، إنه من المهم في العالم أن ينجح أكثر من لقاح، سواء لقاح فايزر أو مودرينا أو غيرهما، مؤكدًا أن لقاح أكسفورد واحد من اللقاحات التي لم تخرج حتى الآن، ويجب على المواطنين الحصول على أي لقاح تنتهي تجاربه ويعلن أنه آمن ويتم استخدامه فورا في ظل زيادة إصابات كورونا في مصر، موضحًا أن فايزر حصل على التصريح يوم 8 نوفمبر، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن حصول لقاح أكسفورد على تصريح خلال الأسبوع المقبل.

وأضاف «سالمان»، خلال لقاء عبر «سكايب» في برنامج «آخر الأسبوع»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، أن وجود أكثر من لقاح شيء مهم جدًا، لأنه لا يوجد أي لقاح في العالم قادر على إنتاج كمية تكفي العالم كله في ظل انتشار المرض في العالم كله وزيادة إصابات كورونا بشكل كبير، لافتًا إلى أن لقاح كورونا هو اللقاح الوحيد الذي تم نشر بحث عنه في المملكة المتحدة والبرازيل وجنوب أفريقيا، وما زال لقاح أكسفورد يسعى لأن يُجرب على 60 ألف متطوع، بعدما وصل إلى 24 ألفاً خلال الفترة الماضية.

وتابع: «أي لقاح بياخد تصريح بياخد اعتماد لتجربته مع وجود عدد من الملاحظات على سبيل المثال لقاح فايزر تم عمل ملاحظة ألا يستخدم لفئة 12 سنة لأن تلك الفئة لم تكن موجودة خلال فترة الاختبارات والتطوع من المواطنين، ولذلك هذه الفئة عشان تاخد تصريح لازم تجربه عليها».

لقاح أكسفورد يغطي فئات عديدة من المجتمع

وأوضح أن لقاح أكسفورد جُرب على فئة كبار السن من 70 لـ80 سنة، وعلى فئة من 18 لـ55 سنة، وأيضا أطفال من 5 سنوات لـ12 سنة، وذلك في المملكة المتحدة والبرازيل وجنوب أفريقيا، وهناك جزء من البحث لم يتم نشره هو في أمريكا في الوقت الحالي ويغطي فئات أكبر وأكثر.

وواصل أن نسبة الحماية في لقاح أكسفورد 70%، ولكن من يحصل على اللقاح إذا تعرض لأي أعراض تكون خفيفة مقارنة بمن لا يحصل على اللقاح.