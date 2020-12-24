الكاثوليك تقيم قداس عيد الميلاد وسط إجراءات أمنية وصحية

يترأس الأنبا إبراهيم إسحق، بطريركِ الإسكندرية وسائر الكرازة المرقسية للأقباطِ الكاثوليك، مساء اليوم الخميس، قداس عيد الميلاد المجيد، في كاتدرائية العذراء «سيدة مصر» بمدينة نصر، بالقاهرة، طبقا لتقويم الكنائس الغربية، وبدأ منذ قليل توافد الأقباط الكاثوليك وعدد من الشخصيات العامة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ لحضور قداس عيد الميلاد، الذي يشارك في صلواته إلى جانب الأنبا إبراهيم إسحق، عدد من أساقفة وكهنة وشمامسة الكنيسة الكاثوليكية في مصر.

قياس درجة حراة المصلين على أبواب الكنيسة

وتشهد الكنائس تعزيزات أمنية مكثفة، حيث أمَّنت قوات الأمن الكنائس، ومشطت الشوارع الجانبية في محيطها، ومنعت دخول السيارات إلى الكنائس أو الوقوف بجوارها، وعززت من الأكمنة الأمنية الثابتة والمتحركة حولها، وركَّبت بوابات إلكترونية على مداخلها، وذلك إلى جانب الاجراءات الاحترازية المتخذة من قبل الكنيسة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث صار ارتداء الكمامة شرطا أساسيا لدخول الكنيسة، فضلا عن وجود المطهرات، وقياس لدرجات حرارة المصلين على أبواب الكنيسة.

الكاثوليكية تقرر إقامة أكثر من قداس للاحتفال بالعيد منعا للتجمعات

كما حرصت كشافة الكنيسة القبطية الكاثوليكية على تحقيق التباعد الجسدي بين المشاركين في الصلوات، وذلك بعد قرار السينودس البطريركي للكنيسة بإقامة القداسات بأعداد محدودة تجنبا لتفشي فيروس كورونا المستجد، وقررت السماح بإقامة أكثر من قداس للاحتفال بعيد الميلاد المجيد، منعا للتجمعات وحرصا على سلامة المصلين.وتقيم الليلة الكنائس الكاثوليكية في مصر والعالم قداسات عيد الميلاد المجيد الذي يتم الاحتفال به طبقا للتقويم الغربي غدا الجمعة الموافق 25 ديسمبر، وتخيم تداعيات فيروس كورونا المستجد بظلالها على احتفالات هذا العام حتى أنها منعت مشاركة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان في القاء كلمته بتلك المناسبة من الشرفة المركزية لكاتدرائية القديس بطرس بالفاتيكان، كما كان معتاد سنويا، وقرر القائها من داخل الفاتيكان.