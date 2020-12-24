«الصحة» تحذر: «الشيشة» لا تنقل كورونا فقط.. لكن السل وفيروس سي

تساؤلات عديدة طرحت من قبل المواطنين، عن إمكانية نقل الشيشة لفيروس كورونا أم لا؟ خاصة بعد التحذيرات المتتالية بعودة الفيروس وانتشاره بشكل أكبر، بالإضافة إلى ظهور سلالات جديدة للفيروس.

وقالت وزارة الصحة في منشور توعوي لها، أن الشيشة تعد بيئة خصبة لبقاء الكائنات الحية الدقيقة عليها، وهو ما يزيد من احتمالية انتقال الأمراض المعدية بين المدخنين، وعلى رأسها فيروسات الجهاز التنفسي، وفيروس التهاب الكبد سي والسل وفيروس كورونا المستجد وغيرها.

ونظمت وزارة الصحة والسكان، مؤتمر صحفي تحت رعاية الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، للإعلان عن جهود اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا في وضع وتحديث بروتوكولات علاج الفيروس، وجهود الشركاء المعنيين في توفير أدوية البروتوكول خلال الجائحة بالتعاون مع شركات الأدوية الوطنية، وموقف مصر العلمي فيما يتعلق بالأبحاث التي تم إجراؤها على فيروس كورونا والنشر الدولي للأبحاث.

وقالت اللجنة العلمية لمكافحة فير س كورونا أن البروتكول العلاجي لمصابي فيروس كورونا المصري ساهم في الوصول إلى نسب عالية في معدلات شفاء مرضى فيروس كورونا المستجد وتقليل نسب الوفيات مقارنة بدول العالم، مؤكدًا أن اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد لا تألوا جهدًا للوصول إلى أفضل بروتوكولات علاجية للفيروس بناءً على دراسات علمية دقيقة.

الجدير بالذكر، أن بروتكول العلاج المصري مرة بعدد المراحل والتحديثات منذ تسجيل أول حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد في مصر، حتى وصلت إلى نسختها الرابعة.

وأكدت الوزارة أن البروتوكول المصري قائم على العلم والخبرة، وكان أول بروتوكول اعتمد بعض الأدوية التي حذرت بعض الدول من استخدامها لكن بعد ذلك ثبت فاعليتها وبدأ استخدامها مرة أخرى في تلك الدول، لافتًا إلى أن ما يحكم مدى فاعلية أدوية البروتوكولات هو الاستخدم الأمثل لها وفقًا لتصنيف الحالات، كما أوضح أن جميع قررارت اللجنة مدعومة بأبحاث علمية ودراسات بحثية تقوم بها اللجنة، والتي تضم لجنة بحثية، ولجنة لتدريب الأطباء على البروتوكولات، ولجنة أخلاقيات مهنة، يعملون جميعهم كفريق واحد هدفهم الحفاظ صحة المصريين.