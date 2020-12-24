حميات دمنهور: المستشفى استعد لكورونا مبكرا قبل دخوله مصر

قال الدكتور أحمد هواش، مدير مستشفى حميات دمنهور، إنه بدأ في حث طاقم عمله للاستعداد لجائحة كورونا عندما بدأ ظهورها على مستوى العالم، وحتى يكون مستعدا للجائحة حال قدومها إلى مصر، ولذا وخلال الموجة الأولى لم تكن هناك أي نواقص في المستلزمات الطبية.

وأضاف «هواش»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم» والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، على فضائية «الحياة»، أن الوزارة قامت بتوفير التدريبات المستمرة للأطباء وأطقم العمل، وفي أحد الأيام شعر بالهبوط الحاد وعدم القدرة على الوقوف، وعندما قام بإجراء مسحة للفيروس تبين إصابته بالفيروس وأفراد أسرته جميعا، حتى قام بالعزل المنزلي، «كان كل واحد مننا في غرفة، وزوجتي كانت الحصان الأسود».

وأوضح أنه وخلال الفترة الأولى مكث ثلاثة أيام كانت أعراض المرض في ازدياد، وبعد ذلك بأسبوع عاد مرة أخرى للمستشفى ولم يكن يعلم بأن الفيروس من الممكن أن يصيبه مرة أخرى، وقام بالمرور على المرضى بدون اتخاذ للاجراءات الوقائية لمدة شهرين، وحينها عادت مرة أخرى في شكل سخونية واحتقان في الزور وصداع شديد، ولم يكن يعلم أحد بأن الفيروس يأتي لمريض تماثل للشفاء من قبل.

وأكد أنه في الإصابة الثانية له دخل العناية المركزة لمدة 5 أيام، وكان يعاني من نقص في الأكسجين بشكل حاد، وحاليا لا يستطيع التفريط في الماسك الطبي كما كان يفعل من قبل.

وأشار إلى أنه دائما ما يستشير الأطباء وفريق عمله في كيفية تنظيم العمل بداخل المستشفي حتى يتلقى منهم أفضل أداء ممكن، كما أثني على بروتوكول العلاجي لوزارة الصحة المصرية مجهودات اللجنة العلمية لوزارة الصحة عما يبذلوه من جهد لتقليل عدد مصابي فيروس كورونا، «أول ما بيحدثوا البرتوكول بيخبرونا على طول بالتحديثات».