مطران الأسقفية: ندعو المسيح ليولد في قلوبنا وحياتنا

ألقى المطران الدكتور منير حنا، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، كلمة خلال قداس عيد الميلاد المجيد، الذي ترأسه بكاتدرائية جميع القديسين بالزمالك، مساء اليوم الخميس، بحضور شعبي محدود، وسط اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، وحملت عنوان «فرحة عيد الميلاد».

وقال رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية: «أهم ما يميز عيد الميلاد، هي ترانيم الميلاد في كل مكان نذهب إليه نسمع ترانيم الميلاد، في منزلنا، في الكنائس، وحتى في المتاجر، وواحدة من هذه الترانيم الجميلة، هي ترنيمة قديمة جدا رنمت قبل أشهر قليلة من ولادة يسوع، ترنيمة عمرها أكثر من 2000 عاما، رنمتها العذراء مريم والدة المسيح».

وأضاف الدكتور منير حنا: «قد نسأل كيف تفرح مريم وهي حامل وهي عذراء؟ إنها فضيحة مخزية في نظر المجتمع، نعلم جميعًا أنه كان أمرًا مرعبًا بالنسبة لمريم، عندما ظهر لها الملاك، وأعلن أنها ستحمل بالروح القدس، وستلد طفلاً يُدعى يسوع، لأنه سيخلص شعبه.. ولذا كانت فرحتها سبب غناء أغنيتها الجميلة The Magnificat».

وتابع رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية: «إذا أردنا أن نختبر هذا الفرح الرائع، نحتاج إلى أن ندعو المسيح ليُولد في قلوبنا وحياتنا، عندها سنكون قادرين على الترنيم مع مريم العذراء».

وقداس عيد الميلاد المجيد الذي حرصت الكنيسة الأسقفية في مصر على بثه عبر وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية المسيحية، في ظل إجراءات الوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد، شهد التزام المشاركين فيه بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي، كما وفرت كاتدرائية جميع القديسين بالزمالك شاشات عرض لنقل خدمة الصلاة من داخل الكنيسة عبرها، ومن المقرر أن تقيم الكنيسة الأسقفية قداس آخر بمناسبة العيد غدا الجمعة في إطار إجراءاتها لمنع التجمعات.