حسن يوسف يطالب بإحالة رانيا يوسف للتحقيق: «تصريحها مسيء»

أعرب الفنان الكبير حسن يوسف، عن صدمته من تصريحات الفنانة رانيا يوسف، الأخيرة بشأن الدفاع عن إطلالاتها في المهرجانات والفاعليات السينمائية وارتداءها فساتين تُبرز ملامح جسدها، بقولها: «مؤخرتي مميزة».

وقال حسن يوسف، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «إن تفاخر رانيا يوسف بمفاتن جسدها، يُسيء لها أولًا قبل أن يُسيء للوسط الفني بشكلٍ عام»، لافتًا إلى أن ممثلات الإغراء سلفًا لم يكن لديهن القدرة على الإدلاء بمثل هذه التصريحات إطلاقًا.

وشدد حسن يوسف، على ضرورة تحرك نقابة المهن التمثيلية، تجاه الفنانين الذين يطلقون تصريحات تُسيء للوسط الفني من آنٍ لآخر، حفاظًا واحترامًا للمهنة، متابعًا: «على النُقيب أن يُحاسب هؤلاء أولًا بأول، حتى لا يتكرر الأخطاء، وفي حالة التكرار يُشطب من عضوية النقابة بشكلٍ نهائي».

وكانت رانيا يوسف قد نشرت برومو قصيراً من حلقتها في برنامج «مع الفارس» الذي يقدمه الإعلامي العراقي نزار الفارس عبر قناة «الرشيد» العراقية، حيث دافعت عن إطلالتها الأخيرة بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، والتي أبرزت مفاتنها علي نحو كبير، إذ علقت عليها: «مؤخرتي مميزة».

وتعرضت رانيا يوسف لهجوم كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، واصفين تصريحها بالفج الذي لا يجب أن يصدر من ممثلة مثلها لأنها صنعت بموهبتها اسماً في السينما والدراما التليفزيونية.

وفي السياق ذاته، كان قد أعلن الفنان أشرف طلبة، سكرتير عام نقابة المهن التمثيلية، لـ »الوطن»، أن النقابة بصدد مشاهدة الفيديو وفحصه لإتخاذ قرار بحق رانيا يوسف.

وعلي الجانب الآخر، أبدي المنتج محمد مختار، طليق الفنانة رانيا يوسف، دهشته من تصريحات الأخيرة، مؤكداً لـ «الوطن» أنه لم يشاهد المقطع المتداول ولا يريد مشاهدته، ولا يرغب في معرفة أي شيء يخص طليقته.