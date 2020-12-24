دورة تدريبية لتطوير قدرات العاملين بمجال التنمية الزراعية بمطروح

اختتم مركز بحوث الصحراء ومركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا «سيداري» أعمال الدورة التدريبية الثانية المتقدمة حول «تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد وتطبيقاتها» التي أقيمت في إطار مشروع «الأنظمة البيئية السليمة لتنمية المراعي» بمحافظة مطروح HERD بمقر مكتبة مصر العامة في مدينة مرسى مطروح والتي انعقدت خلال الفترة من 20 وحتى 24 ديسمبر 2020 بحضور الدكتور محمد دراز المنسق الوطني للمشروع والدكتور عمر البدوي ممثلا عن منظمة سيداري والمهندس محمود الأمير مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح والمهندس أحمد يوسف مدير عام مديرية الزراعة بمطروح.

وقال الدكتور دراز خلال الدورة، مساء اليوم، الخميس إنه لابد من الاستفادة من تلك الدورات التدريبية التى تعمل على تأهيل وتطوير قدرات العاملين بمجال التنمية الزراعية بالمحافظة مع زيادة أعداد المتدربين.

وأضاف دراز، أن نظم المعلومات الجغرافيه تعتبر من أهم التقنيات الحديثة التي لها تطبيقات في العديد من المجالات، ودعيت الجهات المعنية بمحافظة مطروح بتنظيم سلسلة من الدورات التتدريبية في هذا المجال العلمي الذي لا غني عنه في العديد من التطبيقات.

وأكد المهندس محمود عيد الأمير مدير مزكز التنمية المستدامة لموارد مطروح على عقد سلسلة من الدورات في هذا المجال تستهدف المتخصصين في مجال الأراضي والمياه والمحاصيل والمراعي بالمركز مع إستعداد مع التنسيق مع مديرية الزراعة والجهات المعنية بالمحافظة لترشيح ما تراه مناسبا للتدريب علي هذه التقنيات الحديثة.

وأشار الدكتور عبد الصمد عبدالستار المدير التنفيذي للمشروع إلى أن هذه الدورة استهدفت تدريب متدريبين من بعض الجهات المعنية في محافظة مطروح، كما شارك متدريبين من مركز التنمية المستدامة ومديرية الزراعة وديوان عام محافظة مطروح.

وسلم المهندس محمود عيد الامير مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح يرافقة المهندس أحمد يوسف مدير عام الزراعة بمطروح والدكتور محمد دراز المنسق الوطني لمشروع HERD ورئيس مركز بحوث الصحراء الأسبق والدكتور أحمد يوسف رئيس مركز بحوث الصحرا الأسبق والدكتور عمر البدوي رئيس برنامج الموارد الأرضية بسيداري الشهادات علي المتدربين بعد إجتيازهم الدورة الثانية، بينما أعرب المشاركين بالدورة التدريبية عن سعادتهم بهذه الدورات التي تثقل مهاراتهم في مجال نظم المعلومات الجغرافية.