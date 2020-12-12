"بحوث الصحراء" يوزع 50 ألف شتلة زيتون مجانا على مزارعي مطروح

أعلن الدكتور عبد الله زغلول، رئيس مركز بحوث الصحراء "زغلول"، عن تجهيز 50 ألف شتلة زيتون، سيتم توزيعها مجانا على المزارعين بمحافظة مطروح، خلال الموسم المقبل، دعما من مركز بحوث الصحراء.

وتفقد زغلول، مساء اليوم السبت، أنشطة مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، ومركز البحوث التطبيقية، خلال زيارته صوب إنتاج الشتلات، بحضور المهندس محمود الأمير، مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، والدكتور محمد سالم، مدير مركز البحوث التطبيقية بالقصر.

يأتي هذا في إطار تكليفات الدكتور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، للدكتور عبدالله زغلول، رئيس مركز بحوث الصحراء، بمتابعة احتياجات المزارعين ومربي الأغنام بمحافظة مطروح، والعمل على تنميتها خاصة واحة سيوة بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وأكد رئيس مركز بحوث الصحراء، على ضرورة التوسع في زراعة أراضي الشعير خاصة بعد الدعم المقدم من وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي لمزارعي مطروح، التي أشرف على توزيعها الدكتور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بنفسه منذ أيام قليلة، على هامش زيارته لمطروح ومتابعة الزراعات الموسمية المطرية بها، بحضور عدد كبير من المزارعين، خلال استلام التقاوي المدعومة بالمجان، التي تساهم في زراعة 4 آلاف فدان بالأراضي الصحراوية.

ونبه "زغلول" على أهمية توفير الدعم للمرأة البدوية بصحراء مطروح، من خلال توجيهات للمهندس محمود الأمير، مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، بضرورة تحسين المستوى المعيشي للمرأة البدوية داخل المجتمعات المحلية، والعمل بشكل مستمر على النهوض بها، وتقديم الدعم لها داخل المجتمعات المحلية بالقرى والنجوع، في المنطقة الواقعة من رأس الحكمة شرقا وحتى مدينة السلوم غربا وسيوة جنوبا.

ولفت إلى أن مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، التابع لمركز بحوث الصحراء، قدم، بالتنسيق مع إدارة المرأة بمركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، على عدد كبير من بطاريات الدواجن، بالإضافة إلى أعلاف ومشروعات صغيرة للمرأة المعيلة والأكثر إحتياجا، مثل مشروع الدواجن، بواقع 50 دجاجة لكل سيدة بعدد 20 سيدة بمراكز الدعم الفني المنتشرة من رأس الحكمة ومرسى مطروح والنجيلة، بالإضافة إلى مركز ومدينة سيدي براني.