مركز بحوث الصحراء بمطروح: نتجه نحو تعظيم الاستفادة من النباتات البرية

أعلن المهندس محمود الأمير مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، اليوم، الأحد، أن المركز يتابع التجارب البحثية من خلال المشروعات القائمة من خلال الشعب البحثية بمركز بحوث الصحراء وخاصة تنفيذ تجارب داخل مراكز الدعم الفني والإرشادي لزراعة التين الشوكي في إطار توجيهات الدكتور عبد الله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء بضرورة فتح أطر تعاون بين الشعب البحثية وفروع مركز بحوث الصحراء داخل المحافظات الصحراوية واستغلال الموارد المتاحة لخدمة مزارعي الصحاري المصرية.

وأكدت الدكتورة فاطمة على أحمد رئيس شعبة البيئة وزراعات المناطق الجافة بمركز بحوث الصحراء ورئيس الفريق البحثى لمشروع "تعظيم الاستفادة من النباتات العصارية لتنمية المجتمعات بمحافظة مطروح" والممول من أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا أنه تم زراعة نبات التين الشوكى بمراكز الدعم الفني الثلاثة التابعة لمركز التنمية المستدامة لموارد مطروح بكل من النجيلة وبرانى ورأس الحكمة.

وأوضحت رئيس الفريق البحثي أنه تم زراعة نبات التين الشوكى بكل من مراكز الدعم الفنى الثلاثة حيث تم زراعة مساحة 12 قيراط فى رأس الحكمة بجانب ربع فدان لدى إحدى المزارعين، بينما تم زراعة 12 قيراط بمركز الدعم ببرانى وتم توزيع ألواح التين الشوكى على 6 مزارعين لزراعتها بعد إعطاء الممارسات الزراعية الجيدة لزراعته، وفى مركز الدعم الفنى بالنجيله تم تجربة زراعة خطين بالمركز وزراعة فدان لدى إحدى المزارعين. بجانب أنه فى الفترة السابقة تم زراعة النباتات العصارية الخاصة بالمشروع فى كل من مزرعة المركز الإقليمى لصون وجمع وحفظ الأصول الوراثية النباتية التابع لأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا بمدينة الحمام ولدى بعض المزارعين وكذلك مزرعة مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح التابع لمركز بحوث الصحراء كمزارع إرشادية.

وأشارت الدكتورة فاطمة على أحمد، رئيس الفريق البحثى إلى أن المشروع يهدف إلى تعظيم الاستفادة من الثروة المتاحة من النباتات العصارية البرية والمنزرعة بمطروح وخلق فرص عمل لبعض الأسر بتدريبهم واكتساب بعض الأهالي مهارات الزراعة والتدريب علي التصنيع مما يزيد من القيمة المضافة للمنتجات فى مجتمعات الإستصلاح الزراعى الناشئة والمتعددة فى الساحل الشمالي الغربي لفتح مجال الإستثمار فى مجال النباتات الطبية العصارية المنزرعة والبرية إنتاجا وتصنيعا وتسويقا بقيام بعض الصناعات الصغيرة التى تقوم على زراعة النباتات الطبية وتحضير الخلاصات النباتية والزيوت العطرية داخل مواقع إنتاج الحاصلات من النباتات الطبية والعطرية واستخدام الطاقة الشمسية في تجفيف وتجهيز النباتات الطبية لتطوير إنتاجيتها ورفع مواصفاتها ومواصفات الصناعات القائمة عليها.