استئصال كيس دهني ضخم من مبيض سيدة في مستشفى قنا العام

أعلنت مستشفى قنا العام، نجاح فريق طبي بقيادة الدكتور محمد الديب، مدير المستشفى، والدكتور محمود عبدالرحيم داود، رئيس قسم النساء والتوليد، من إنقاذ مريضة حضرت إلى المستشفى في حالة إعياء تام، بين الحياة والموت؛ نتيجة وجود نزيف داخلي، إثر وجود كيس دهني ضخم على المبيض.

وتمكن الفريق الطبي المكون من طاقم أطباء النساء والتوليد بقيادة الدكتور محمود عبدالرحيم داود، رئيس قسم النساء والتوليد، والدكتور محمد عبدالرحيم الأفيوني، والدكتور عبدالمنعم هدية، أخصائي النساء والتوليد، وطاقم أطباء التخدير بقيادة الدكتور عادل علي أحمد، استشاري ورئيس قسم التخدير، والدكتور مينا لوقا، أخصائي التخدير، بمستشفى قنا العام، من إجراء الإسعافات الأولية وتحضير المريضة لإجراء عملية جراحية طارئة لاستكشاف البطن، وإيقاف النزيف واستئصال كيس دهني ضخم على المبيض.

وأكدت المستشفي خضوع المريضة الآن للمتابعهة بقسم النساء والتوليد بالمستشفى.