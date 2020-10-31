إنقاذ حياة مريضة بعد جراحة 4 ساعات في مستشفى قنا العام

تمكن فريق طبي في مستشفى قنا العام، بقيادة الدكتور محمد الديب مدير المستشفى، من إنقاذ مريضه من الموت، حيث كانت تعاني من نزيف مهبلي شديد ناتج عن انفصال مشيمة متقدمة، ما أدى الى وفاة الجنين ووجود تجمع دموي.

وبحسب بيان المستشفى، "تمكن الفريق الطبي المكون من طاقم أطباء النساء والتوليد بقيادة دكتور محمود عبد الرحيم داود استشاري ورئيس قسم النساء والتوليد بمستشفى قنا العام، ودكتور عبدالرحيم دندراوي، ودكتور حسن يوسف، ودكتور حسام صلاح أخصائيي النساء والتوليد، وطاقم التخدير بقيادة دكتور عادل علي أحمد استشاري ورئيس قسم التخدير، ودكتور محمد عبد الصمد أخصائي التخدير، وبمتابعة مباشرة من الدكتور محمد الديب مدير المستشفى، استقرت حالة المريضة بعد إجراء جراحة عاجلة، ونقل كميات كبيرة من الدم وهي الآن تخضع للملاحظة من قبل أطباء المستشفى".

وقال الدكتور محمد الديب، مدير المستشفى أن ذلك استكمالا للدور الرائد الذي تقوم به مستشفى قنا العام في تقديم الخدمه الصحية لكافه ربوع المحافظة، مشيرًا إلى أن المستشفى وكل تخصصاتها في حالة تأهب دائم لعلاج المرضى المترددين عليها.

وأضاف أن حالة المريضة كانت صعبة للغاية "بين الحياة والموت"، وتم اتخاذ القرارات الصحية اللازمة بشأنها وإجراء الجراحة التي استمرت 4 ساعات .