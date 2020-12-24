عوض: إزالة 427 مخالفة تعدِ على الطريق العام بدمياط

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أعمال الحملات التى نفذتها شرطة المرافق برئاسة العميد أشرف الصعيدى بالتعاون مع الوحدات المحلية للمراكز والمدن لرفع الإشغالات والتصدى للتعديات على الطريق العام، وذلك لتيسير الحركة المرورية والمشاة.

وأسفرت الحملات المُنفذة خلال هذا الاسبوع بمدن دمياط وكفر سعد وكفر البطيخ و الزرقا ورأس البر عن تحرير 462 محضر بعد ضبط مخالفات تعددت ما بين إشغالات وبائعين متجولين وأيضا رصد مخالفات بيئية، كما أسفرت الحملات عن تنفيذ الإزالة تجاه 427 مخالفة تعدِ على الطريق العام، وكذا مصادرة 251 مضبوطات متنوعة، فضلاً عن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين.

وفي وقت سابق أصدرت محافظ دمياط، الدكتورة منال عوض، قراراً بتمديد المهلة الممنوحة لأصحاب مركبات التوكتوك لـ6 شهور أخرى، للانتهاء من استخراج التراخيص اللازمة، حيث تضمن القرار، الذي يحمل رقم 693 لسنة 2020، أن تبدأ المهلة من تاريخ صدور القرار، وذلك نظراً للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، مع جائحة فيروس كورونا المستجد.

وتنص المادة الأولى من القرار على التأكد من وجود رخصة قيادة لسائقي تلك المركبات، مع منع سيرها داخل المدن، بينما تنص المادة الثانية على أنه في حالة ضبط أي مركبة غير مرخصة بعد انتهاء المدة المحددة، سيتم التحفظ على المركبات المخالفة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لمصادرتها بمعرفة الجهات المختصة.

وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، الدكتور خالد قاسم، تواصل الوزارة مع كافة المحافظات بشأن بدء إجراءات ترخيص مركبات الميني فان كسيارات أجرة، والبدء في تحديد خطوط سير لها في المدن والقرى.