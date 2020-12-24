رئيس جامعة دمياط يشهد تنصيب رئيس اتحاد الطلاب وأعضاء اللجان

شهد اليوم الخميس الدكتور السيد محمد دعدور رئيس جامعة دمياط إجراءات انتخابات رئيس ونائب رئيس اتحاد طلاب الجامعة وكذلك أمناء وأمناء مساعدين لجان اتحاد الطلاب، وذلك في حضور الدكتور وائل الطيباني نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حمدان ربيع المتولي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا البحوث، والدكتور سمير الجمال وكيل كلية الحقوق لشئون التعليم والطلاب المستشار القانوني لرئيس الجامعة وعضو اللجنة العليا للانتخابات الطلابية، والدكتورعصام الدسوقي الأستاذ المساعد بقسم علم النفس التربوي والصحة النفسية بكلية التربية وعضو اللجنة العليا للانتخابات الطلابية، ومحمد رفعت القائم بعمل مدير عام رعاية الطلاب، وكذلك عدد من أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري.

وأجريت انتخابات أمناء وأمناء مساعدين لجان اتحاد الطلاب وكذلك رئيس ونائب رئيس اتحاد طلاب الجامعة وسط حضور الطلاب والطالبات أعضاء مجلس اتحاد طلاب الجامعة.

وأسفرت الانتخابات عن فوز كل من:- محمد أحمد عيسى رئيساً لـ«مجلس اتحاد طلاب الجامعة» - أنس محمود الجمل نائباً لـ«رئيس مجلس اتحاد طلاب الجامعة»- زياد طه المنسي أميناً لـ«اللجنة الاجتماعية» - زياد حامد عثمان أميناً مساعداً لـ«اللجنة الاجتماعية» - أحمد أشرف المنصوري أميناً لـ«اللجنة الرياضية» - عصام محمود رمضان أميناً مساعداً لـ«اللجنة الرياضية»- عفاف محمد طبل أميناً لـ«اللجنة الثقافية»- ندى جمال الطويل أميناً مساعداً لـ«اللجنة الثقافية»- أحمد السيد الدسوقي أميناً لـ«لجنة الجوالة والخدمة العامة» - شيماء سمير زغلول أميناً مساعداً لـ «لجنة الجوالة والخدمة العامة»- معاذ زكريا السالوس أميناً لـ«اللجنة الفنية»- ردينه عطية عوض أميناً مساعداً لـ«اللجنة الفنية» - حسناء أحمد حسوبة أميناً لـ «لجنة الأسر الطلابية»- ليلى أيمن سعد أميناً مساعداً لـ «لجنة الأسر الطلابية» - محمود محمد الدخاخني أميناً لـ «اللجنة العلمية الطلابية»- روان عمرو السحراوي أميناً مساعداً لـ«اللجنة العلمية الطلابية».

و عقب إجراء الانتخابات وإعلان أسماء الفائزين، قدم رئيس الجامعة التهنئة للطلاب والطالبات الفائزين متمنياً لهم خالص التوفيق والسداد في إنجاز كافة أنشطة الأسر الموكلة إليهم، كما وجه الشكر لكل من سهر سمير العتمة رئيس اتحاد الطلاب السابق ومصطفى سمير الجمل نائب رئيس اتحاد الطلاب السابق.

عقب ذلك، اجتمع رئيس الجامعة مع رئيس ونائب رئيس اتحاد الطلاب حيث وجههم رئيس بضرورة العمل على تعظيم دور اتحاد طلاب الجامعة من خلال كافة الأنشطة البناءة التي تراعي الظروف الصحية الحالية التي يمر بها العالم بأسره، كما كلف رئيس ونائب رئيس اتحاد الطلاب بضرورة البدء في حملات توعية للطلاب والطالبات من خلال الوسائط المختلفة سواء الرقمية أو الورقية تهدف إلى حماية الجامعة بكافة مقدراتها والحفاظ على نظافة الجامعة وخاصة أنه تم بناء الجامعة لخدمتهم وخدمة أبنائهم في المستقبل.