الفريق الطبي بمركز القلب في دمياط ينقذ شابا تعرض لجلطة قلبية

استقبل قسم الطوارئ بمركز القلب و الجهاز الهضمي في محافظة دمياط بإشراف الدكتور كمال سلامة مدير عام المركز حالة طبية حرجة لشاب يبلغ من العمر ٢٨ عاماً ويعاني من ضيق شديد بالتنفس وألم حاد بالصدر وبعد عمل الفحوصات اللازمة بقسم الطوارئ تم تشخيص الحالة بأنها تعاني من جلطة حادة بالجدار الأمامي للقلب وتم إبلاغ الدكتور شريف طه - استشاري ورئيس قسم القلب والقسطرة التداخلية بالمركز والذي قرر بعد التشاور مع فريق القسطرة القلبية التداخلية ضرورة دخول الحالة فوراً لعمل قسطرة قلبية أولية عاجلة ( Primary PCI ).

وتم نقل الحالة فوراً إلى وحدة القسطرة التداخلية للقلب بعد تحضيرها وتم إجراء عملية القسطرة التداخلية الأولية ( Primary PCI )، والتي تبين منها حاجة الحالة لتركيب دعامة دوائية بأحد الشرايين التاجية الرئيسية.

كما تم تركيب الدعامة داخل الشريان التاجي المصاب بنجاح بعد شفط الجلطة الموجودة بالشريان وتم نقل الحالة بحالة مستقرة إلى وحدة رعاية القلب تحت الملاحظة المشددة وقد ضم فريق العمل كلاً من: دكتور «كارم التاجوري استشاري طب القلب والقسطرة التداخلية - محمد شفيق استشاري طب القلب والقسطرة التداخلية - عزة ناصف - استشاري طب القلب والقسطرة التداخلية - محمود السادات - طبيب القلب والأوعية الدموية المناوب - هبة فكري طبيبة القلب المناوبة بقسم الطوارئ» و فريق فنيين القسطرة القلبية والتداخلية والتمريض.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، والدكتورة مها إبراهيم رئيس الأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة.

وفي أبريل الماضي شهد المركز التخصصي للقلب والجهاز الهضمي بدمياط، الذي يديره الدكتور كمال سلامة، إجراء 4 جراحات، منها إجراء قائمة قسطرة قلبية لأول مرة منذ نشأة المركز، بجانب عملية قلب مفتوح ومناظير جهاز هضمي وأوعية دموية، وذلك بعد تطبيق الإجراءات الاحترازية المحكمة لمكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا (COVID-19).