ضبط صديقين اختلفا على «فلوس آثار» بجوار كمين: «ما شافهومش وهما بيسرقوا»

تعرفا مصادفة وشعرا بتلاقي أفكارهما نحو الجريمة، فقرر إنشاء شبكة للإتجار في الآثار، وفي أحد العمليات، وقع خلاف بينهما، فنسيا كل ما كان بينهما واشتبكا بالأيادي، دون أن يعلما بقرب كمين شرطة من موقعهما، ليشك فيهما ضباط الكمين، ويتم إلقاء القبض عليهما بمنطقة مصر الجديدة.

وكشفت التحريات التي أشرف عليها اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لـمباحث العاصمة، أن المتهمين تربطهما علاقة صداقة منذ فترة، واتفقا على ممارسة نشاط إجرامي تخصص فى بيع وتجارة الآثار والنصب على المواطنين.

وأكدت التحريات، أن مصادفة المشاجرة هي من كشفت الجريمة، حيث دلت التحريات على أن المتهم الأول، يعمل مراقب مطارات من الأقصر، وصديقه، صاحب محل ملابس متهم ثاني، واختلفا على المال الذي جمعاه من بيع قطع أثرية، واشتبكا بالأيادي، حيث تصادف وجود كمين من الشرطة قرب مشاجرتهما، التي اعترفا فيها بالتجارة في الآثار.

وألقي القبض على المتهمين، حيث تبادلا الاتهامات فيما بينهما بالنصب وبتعدي كليهما على الآخر. وبعرضهما على النيابة العامة، قررت حجزهما على ذمة التحريات، وطلبت عرض المضبوطات بالقطع الأثرية على لجنة للتأكد منها، كما طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

مشاجرة بجوار الكمين

كان اللواء أشرف الجندي، مساعد أول وزير الداخلية، تلقى بلاغا من مأمور قسم مصر الجديدة، يفيد بنشوب مشاجرة بدائرة القسم، تصادف وجود كمين شرطة بالقرب منها، وتم تكليف القوة الأمنية بضبط أطرافها.

ودلت التحريات، أن المشاجرة بين صديقين، الطرف الأول «ع.ع» 29 سنة، مراقب مطارات، من محافظة الأقصر، وضبط بحوزته 3 تماثيل صغيرة الحجم يشتبه في أثريتها، وبصحبته طالب جامعي، صديق الأول، صاحب محل ملابس من القليوبية.

وبمناقشة المتهمين، ومعرفة قصة القطع الأثرية، قال المتهم الأول، إنه تعرف على المتهم الثاني، ونشأت بينهما علاقة صداقة، واتفقا على الإتجار في الآثار.

وأكد المتهم، أنه قام بجمع القطع الأثرية المزيفة، على حد قوله، بقصد استخدامها في أعمال النصب على المواطنين لبيع الآثار، واتفقا على عرض المضبوطات على شخص ثالث عقب إيهامه بأثريتها، واتفقا معه على الالتقاء بمحل الضبط لمعاينة التماثيل، إلا أنه حضر دون المبلغ المالي المتفق عليه، فحدثت بين الصديقين معركة بجانب الكمين وتبادل الاتهامات فيما بينهما بسرقة القطع الأثرية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.