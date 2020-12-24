ضبط 1571 قضية تموينية خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، وأسفرت الحملات عن تحقيق النتائج التالية:

ضبط (1571) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها القضايا الآتية:

ضبط (19 طن مفروم دواجن – مصنعات لحوم) معبأة داخل عبوات، ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطرا على الصحة العامة طبقا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (المدير المسؤول عن مصنع للصناعات الغذائية) بمحافظة المنوفية.

ضبط (4,5 طن طيور "دواجن - سمان") معبأة داخل عبوات مدون عليها علامات تجارية وهمية غير مسجلة ومذبوحة خارج المجازر الحكومية دون إشراف بيطري، وتشكل خطرا على الصحة العامة، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك مجزر لذبح الدواجن دون ترخيص) بمحافظة كفر الشيخ.

ضبط (2,32 طن مصنعات لحوم) غير صالحة للاستهلاك لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتشكل خطرا على الصحة العامة، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية دون ترخيص) بمحافظة كفر الشيخ.

ضبط (2,38 طن أسماك مجمدة ماكريل) غير صالحة للاستهلاك لانتهاء تواريخ الصلاحية المدونة عليها، وتشكل خطرا على الصحة العامة، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية دون ترخيص) بمحافظة كفر الشيخ.

ضبط (مالك مخبز بلدى – بمحافظة البحيرة) لقيامه بمخالفة تشغيل المخبز بالغاز الطبيعي بدلا من السولار واستيلائه على 1071963 جنيه قيمة فروق الأسعار طبقا لتقرير الجهات المختصة.

ضبط (8 أطنان أعلاف حيوانية) غير صالحة للاستهلاك الحيواني دون مستندات، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة (مالك محل لتجارة الأعلاف الحيوانية) بمحافظة الشرقية.

ضبط (3 أطنان أسمدة زراعية) محظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية، تقدر قيمتها المالية بـ10500 جنيه تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة (مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية) بمحافظة كفر الشيخ.

وجرى توجيه حملة نوعية على محلات الأسماك المملحة والمدخنة بنطاق محافظة كفر الشيخ، أسفرت عن ضبط (15) قضية بإجمالي مضبوطات (4,38 طن أسماك مملحة ومدخنة) غير صالحة للاستهلاك لوجود تغير في خواصها الطبيعية.

وتمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط (المسؤول عن محل ساعات كائن بدائرة قسم شرطة الموسكي) لإدارته المحل دون ترخيص، وترويج وبيع ساعات يد عقب وضع علامات تجارية منسوبة صدورها لشركات عالمية جميعها مُقلدة غاشاً بذلك جمهور المستهلكين، وعثر بداخل المحل على 12,525 ساعة يد مختلفة الأنواع وجميعها مجهولة المصدر دون مستندات، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.