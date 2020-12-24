ضبط 3 في الغربية بتهمة النصب على المواطنين بزعم استثمار أموالهم

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (3 مواطنين - مقيمين بمحافظة الغربية) بقيام (أحد الأشخاص له معلومات جنائية، وزوجته ربة منزل، مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان طنطا بالغربية)، بتلقي مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها واستثمارها لهم بالمخالفة للقانون.

وأكدت تحريات فرع الإدارة بوسط الدلتا صحة الواقعة وقيام المتهمين بممارسة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال تجارة المواشي والمقاولات العامة، مقابل حصولهم على أرباح، وتمكنا من خلال ذلك الحصول على مبالغ مالية مختلفة من الشاكين، ألا إنّهما توقفا عن السداد ورفضا رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الغربية أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما للواقعة على النحو المشار إليه، وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (أحد المواطنين- مقيم بمحافظة الإسكندرية)، بتعرضه لواقعة نصب واحتيال وقيام أحد الأشخاص بالاستيلاء منه على مبلغ مالي بزعم مشاركته في إحدى المشروعات التجارية.

وأسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير عن صحة البلاغ، وتبين قيام (صاحب شركة له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة)، وبالنصب والاحتيال على الشاكي بزعم مشاركته في أحد المشاريع التجارية الوهمية، وتمكن من الاستيلاء على مبلغ مالي من الشاكي تحت ذات الزعم.

عوقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن الجيزة، جرى استهدافه وضبطه حال وجوده بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.