السيسي يتابع استعدادات مصر لاستضافة مونديال اليد يناير المقبل

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتمع اليوم مع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية.

ولفت راضي إلى أن الاجتماع تناول متابعة الاستعدادات النهائية لتنظيم بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال، المقرر أن تستضيفها مصر في يناير 2021.

ووجّه الرئيس بتوفير جميع الإمكانات لنجاح البطولة، لتكون بمثابة احتفالية رياضية عالمية على أرض مصر، وأضخم حدث رياضي على مستوى العالم، يتم تنظيمه بحضور جماهيري منذ بدء جائحة كورونا.

وأوضح المتحدث الرسمي أن وزير الشباب والرياضة استعرض مختلف جوانب الاستعدادات الجارية على مستوى اللجنة العليا المعنية بالإشراف على تنظيم كأس العالم لكرة اليد، بما فيها جهود رفع كفاءة البنية التحتية الرياضية التي ستشملها البطولة.

وأشار صبحي إلى أن البطولة ستشهد مشاركة 32 دولة لأول مرة في تاريخها، وإقامة 108 مباريات في 4 صالات مختلفة بثلاث محافظات، بالإضافة إلى توفير 10 صالات رياضية أخرى، لاستضافة تدريبات المنتخبات، فضلًا عن اختيار ما يقرب من 1100 متطوع من أفضل العناصر الشابة، للمشاركة في تسيير البطولة، مع وضع برنامج تدريبي مكثف لهم، حول التعامل مع الفرق والوفود ومبادئ الإسعافات الأولية، وذلك للمساهمة في إخراج البطولة بأفضل صورة مشرفة.

كما شهد الاجتماع عرض الخطوات الإنشائية والتمويلية لـ"صندوق الرياضة المصري"، الذي يُعد أول صندوق استثماري لدعم الرياضة في مصر، حيث وجّه الرئيس بحوكمة أداء الصندوق بهدف استدامة عوائده المالية لصالح دعم الأبطال الأولمبيين، واكتشاف ورعاية الموهوبين رياضيًا، وإقامة البرامج القومية للياقة البدنية والصحة العامة.