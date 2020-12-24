ارتفاع جديد في أسعار الذهب.. وعيار 24 يسجل 935 جنيها

سجلت أسعار الذهب ارتفاعا جديدا في نهاية معاملات اليوم، بالبورصة العالمية بلندن، لتداول الأوراق المالية والمعدن، مع لحظة الإغلاق اليوم الخميس الموافق 24 ديسمبر، بمقدار جنيهان في الجرام.

أسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوم

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 المعروف بالذهب البندقي، بمقدار جنيهان، ليصبح في نهاية معاملات اليوم 935 جنيهًا، مقابل 933 جنيها في بداية تداول الذهب بالبورصة صباحا.

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا بالسوق المصرية، 818 جنيها، مقابل 816 في التعاملات الصباحية.

ـ فيما سجل جرام الذهب عيار 18 خلال نهاية التعاملات 701 جنيهاً، مقابل 699 جنيها في بداية التعاملات.

سعر الجنيه الذهب في نهاية التعاملات

بينما قفز الجنيه الذهب في المعاملات بمقدار 16 جنيهًا، ليصبح في نهاية اليوم بـ6544 جنيهًا، مقابل 6528 جنيهًا في الصباح.

نصائح للمقبلين على الزواج عند شراء الذهب

وجه سكرتير شعبة الذهب نصيحه للمستثمرين بتجنب شراء المشغولات الذهبية، إذا كان الغرض من الشراء عملية الاستثمار، والاتجاه نحو شراء السبائك الذهبية، كونها الأقل من حيث المصنعية، بالإضافة إلى أنه يسهل بيعها، موضحا أن تلك الفترة مناسبة لشراء الذهب، باعتباره من المعادن الحافظة للقيمة، في ظل استمرار جائحة كورنا المستجد، والتي أثرت على الاقتصاد بشكل كبير.

كما علق «واصف» على حالة تذبذب الأسعار التي يشهدها السوق قائلا: «سيظل هناك تذبذبًا واضحًا في سوق الذهب بين ارتفاع وانخفاض، حتى النصف الثاني من يناير المقبل، لتتضح بعد ذلك الرؤى».

متوسط أسعار الذهب في أسواق المال

سجّل سعر جرام الذهب عيار 24، في أسواق المال بمصر، 60.44 دولار أمريكي، بينما سجّل سعر جرام الذهب عيار 21، بأسواق المال 52.89 دولار أمريكي، فيما سجّل سعر جرام الذهب عيار 18، بأسواق المال 45.33 دولار أمريكي.