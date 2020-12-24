أسعار الذهب اليوم الخميس 24-12-2020 في مصر

شهدت أسعار الذهب في بداية التعاملات الصباحية اليوم الخميس الموافق 24 ديسمبر، استقرارا، مقارنة بنهاية التعاملات أمس التي سجلت ارتفعًا بمقدار يتراوح بين 2 لـ4 جنيهات في الجرام الواحد.

وترصد «الوطن» متوسط سعر أعيرة الذهب 24 و21 و18 والجنيه الذهب بمحل الصاغة، في ضوء الخدمات المتنوعة التي تقدم للمتابعين والقراء بشكل يومي.

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 24 بين 930 و933 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 21 بين 814 و 816 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 18 بين 698 و699 جنيهات.

سعر الجنيه الذهب اليوم

يتراوح سعر الجنيه الذهب بين 6512 و6528 جنيهًا.

أسعار الذهب تشهد صعود بعد تهديد ترامب

وتسببت تهديدات الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب في التأثير بشكل ملحوظ على المعدن الأصفر والذي ارتفع قليلا أمس الأربعاء، بعد أن هدد بعدم توقيع قانون الإغاثة من الجائحة.

تصريحات ترامب أوقدت كذلك شرارة انخفاض الدولار فأثرت بشكل أو بآخر على سعر الذهب، وكان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.1% إلى 1860.81 دولار للأوقية، في حين نزلت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.3% لتسجل 1864.60 دولار للأوقية.

ووفقا لوكالة «رويترز»، فإنّ الذهب يتجه لتحقيق أكبر مكاسبة منذ عشر سنوات مع شروع البنوك المركزية والحكومات بأنحاء العالم، في إجراءات تحفيز غير مسبوقة لتخفيف التداعيات الاقتصادية لأزمة فيروس كورونا، لافته الوكالة إلى أنّ المعدن الأصفر ارتفع نحو 23% منذ بداية العام.

وجاءت قرارت ترامب في صالح الذهب مقابل الدولار، حيث نزل مؤشر الدولار 0.2% مقابل العملات الرئيسية المنافسة وزاد من إغراء الذهب للمستثمرين غير الأميركيين، كما ارتفعت الفضة 0.8% إلى 25.31 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.5% مسجلا 1007.39 دولار وصعد البلاديوم 0.4% ليصل إلى 2322.52 دولار للأوقية.

من جهته، قال برنارد داداه المحلل في ناتكسيس: «لا نتوقع أي مخاطر على الذهب في الوقت الراهن وحتى إذا امتنع دونالد ترمب عن توقيع القانون، من المتوقع على نطاق واسع أن يقره بايدن».

توقعات بخسارة الذهب حتى الأيام الأخيرة في العام الحالي

«سيظل هناك تذبذبًا واضحًا في سوق الذهب بين ارتفاع وانخفاض، حتى النصف الثاني من يناير المقبل، لتتضح بعد ذلك الرؤى».. هكذا علق الدكتور وصفي واصف، رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، على تذبذب أسعار الذهب خلال العام الحالي.

وأضاف واصف، في تصريح سابق عنه، أنّ المعدن الأصفر متجه نحو المزيد من الخسائر حتى نهاية عام 2020، إذ عُززت الآمال بشأن لقاحات كورونا.

وأكد رئيس الشعبة العامة للذهب، أنّ هبوط الأسعار سيترتب عليه انخاض الطلب الشرائي للصناديق المتداولة بالبورصة والبنوك المركزية العالمية، فيما يشجع زيادة الطلب الاستهلاكي للأفراد.