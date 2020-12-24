رئيس الأسقفية: ميلاد المسيح ينير العالم وسط فجيعة كورونا وآلام الفقد

هنأ الدكتور منير حنا رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، جموع الأقباط بعيد الميلاد المجيد، الذي يتم الاحتفال به الليلة، حسب التقويم الغربي، الذي أقيم وسط إجراءات صحية مشددة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، في عظة قداس عيد الميلاد المجيد: «بينما يسود العالم كله شعور بالقلق والخوف من انتشار الوباء، وظهور سلالات جديدة من الفيروس، فإن ميلاد المسيح ينير الظلمة»، مضيفًا: «لا شك أن العالم من حولنا يئن بسبب أحبائنا الذين فقدناهم وبسبب التباعد الاجتماعى بين الأسر والأصدقاء، وتدهور الاقتصاد والبطالة».

وتساءل مطران الكنيسة الأسقفية: «هل من المناسب أن نحتفل بميلاد المسيح فى وسط كل هذه الأحداث؟ لقد فكرت كثيرا في هذا الأمر، ووجدت أن ميلاد المسيح مرتبط بالنور، والنور ينير فى الظلمة، ويعطى الرجاء للسالكين فى الظلمة، سواء كانت هذه الظلمة بسبب الظروف القاسية أو بسبب خطايانا»

واعتبر مطران الأسقفة، أن الاحتفال بميلاد المسيح يساعدنا أن ندرك أنه بالرغم من كل الظروف الصعبة، يوجد إله محب ورحيم وقادر أن يمنحنا السلام والفرح فى وسط كل الظروف التى تحاول أن تسلب سلامنا وتدفعنا إلى الحزن والاكتئاب.

واستطرد: «لكن يأتى سؤالاً آخر وهو هل يختبر الجميع هذا السلام وهذا الفرح المرتبط بميلاد المسيح؟ والإجابة هى لا بالتأكيد لأن موقف الناس من ميلاد المسيح وتجسده يختلف من إنسان لإنسان، فهناك من ينظر إلى ميلاد المسيح كأى حدث تاريخى هام، وهناك من لا يعبأ بالمسيح وهناك من يتخذ المسيح مخلصاً وسيداً لحياته، وعندما نقرأ قصة الميلاد كما وردت فى الأناجيل نجد هذه المواقف المختلفة من ميلاد المسيح»

وحضر قداس عيد الميلاد المجيد، بالكنيسة الأسقفية، اللواء شرطة أشرف السيد جاب الله مندوبا عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى جانب عدد من السفراء الأجانب والشخصيات العامة.