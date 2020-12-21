المدن الجديدة.. العظمة المصرية في المشروعات القومية تبهر العالم

يعيش الشعب المصري على 7% فقط من إجمالي مساحة مصر، وتُعاني القاهرة من تكدس وزحام بعدد سكان يبلغ 24 مليون نسمة، وقرر المصريين مع الرئيس عبدالفتاح السيسي في عام 2015، حل المشكلة الازدحام والتكدس من جذورها، فشرعت الحكومة، في بناء مدن جديدة تليق بعظمة المصريين، كما أشاد العالم بالإنجاز الذي حققته مصر في العاصمة الإدارية الجديدة.

«CNN» تشيد بالمدن الجديدة التي اطلقتها الدولة المصرية

«إنه لأمر مثير جدًا للإهتمام عند التحدث مع المصريين، أن مشاريع البنية التحتية الضخمة، مثل العاصمة الإدارية الجديدة وكذلك كل هذه الطرق الجديدة في مختلف أنحاء البلاد، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعلن أنه سيقوم بمثل هذه الأمور، ثم لا يتحدث كثيرًا عنهم، ثم فجأة بعد عامين نشاهد كل هذه الأعمال الذي كان يقوم به وراء الستار، وبالتالي هناك دعمًا لخطط الرئيس»، هكذا تحدثت محطة «cnn» عن الإنجازات العملاقة التي قامت بها الدولة المصرية.

عدد السكان المستهدف في العاصمة الإدارية بمرحلته الأولى 7 مليون نسمة

ويبلغ عدد السكان المستهدف خلال المرحلة الأولى من بناء العاصمة الإدارية الجديدة 7 مليون نسمة، ونقل 50 ألف موظف إلى مقرات الوزارات الجديدة بالحي الحكومي، وفي تقرير أخر لمحطة «cnn»، ذكرت فيه «الأهرامات، أبو الهول، قناة السويس، عندما يتعلق الأمر بالمشروعات الضخمة، اعتادت مصر القيام بها على مدار القرون، أخر هذه المشروعات مشروع تصل قيمته عدة مليارات خارج القاهرة ويعد المصريين بحياة أفضل ومدينة أفضل».

القنوات الدولية تشيد بمشروعات السيسي في مجال التنمية والعمران

«إنها عاصمة جديدة تتشكل في الصحراء، وتتوافق بشكل مباشر مع رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي الاقتصادية الجديدة لمصر»، هذا أبرز ما تناولته القنوات الدولية عن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، فمصر تبني 20 مدينة جديدة من الجيل الرابع لتحسين نوعية الحياة واستيعاب الزيادة السكانية.

مدينة العلمين الجديدة ستسوعب 3 مليون نسمة في مرحلتها الأولى

وانبهر العالم بالجمع بين التعليم والأعمال والترفيه في مدينة العلمين الجديدة، والتي من المخطط أن تستوعب أكثر من 3 ملايين نسمة في نهاية المرحلة الأولى، كما جاري تنفيذ قطار مكهرب فائق السرعة تبلغ سرعته 250 ك/الساعة، يربط العلمين الجديدة على البحر المتوسط بالبحر الاحمر في العين السخنة، وصفته تقرير في محطة «فرانس 24» بأنه مشروع فرعوني ضخم ينطلق في مصر، فضلًا عن كونسورتيوم تقوده الصين لبناء قطار عالي السرعة بقيمة 6مليارات دولار في مصر.

العظمة المصرية تجلت في إنشاء مدينة الجلالة العالمية

وتجلت العظمة المصرية في إنشاء مدينة الجلالة العالمية، جزء منها منتجع سياحي بين البحر والجبل على مساحة 1000 فدان، وجزء منها جامعات تكنولوجية متطورة وبتخصصات حديثة غير نمطية، وجزء منها منطقة صناعية جديدة ومتطورة وبمقاييس عالمية، فاليد المصرية لم تكتفي بهذا، بل قررت أن تبني مستقبلها في كل مكان في مصر، فيتم العمل على إنشاء مدينة المنصورة الجديدة ورشيد الجديدة، وبورسعيد الجديدة، والإسماعيلية الجديدة واسيوط الجديدة وأسوان الجديدة، وقنا الجديدة، وتوشكى الجديدة.