"اقتصادية البرلمان": المشروعات القومية تسهم في مواجهة الزيادة السكانية

ثمّن الدكتور محمد عبدالحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، الجهود الكبيرة والجبارة التى تبذلها الدولة فيما يتعلق بتنفيذ استراتيجية السكان 2030 بهدف التصدى بأسلوب علمى للزيادة السكانية نظراً لمخاطرها الكبيرة على الأمن القومى والاقتصاد المصرى.

وقال «عبدالحميد» إنه من المعروف اقتصادياً أن الزيادة السكانية تقلل نصيب الفرد من الناتج القومى وتؤثر على حجم الإنجازات والمشروعات القومية التى تتم على الأرض، ما يتطلب ضرورة تضافر الجهود للتصدى لهذه الأزمة.

وأكد «عبدالحميد»، فى بيان، أن إعادة رسم الخريطة السكانية فى مصر على نحو يحقق الأمن القومى المصرى ويأخذ فى الاعتبار تحقيق أهداف سكانية للمشروعات القومية التى يتم التخطيط لها، يعتبر واحداً من أنجح السياسات لمواجهة المشكلة السكانية إذا ما تحقق له النجاح. وأشاد وكيل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان باستراتيجية الحكومة الهادفة إلى خلخلة الكثافات السكانية المرتفعة من خلال جذب السكان للانتقال إلى المناطق العمرانية الجديدة، وشدد على ضرورة أن تتضمن المشروعات القومية أهدافاً سكانية متعلقة بالانتقال الطوعى لسكان المناطق المزدحمة إلى مجتمعات عمرانية جديدة تقترن بهذه المشروعات واستغلال أفضل للأراضى المملوكة للدولة. وأكد الدكتور «عبدالحميد» ضرورة منح حوافز تشجيعية للمواطنين والشباب داخل المناطق الجديدة خاصة سيناء والوادى الجديد والساحل الشمالى الغربى من خلال تمليكهم للأراضى الزراعية داخل هذه المناطق وتوفير فرص عمالة لهم إضافة إلى تقديم حوافز تشجيعية للمستثمرين ورجال الأعمال والصناعة والمال لإقامة المزيد من المشروعات داخل هذه المناطق لجذب السكان إليها.