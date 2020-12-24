عاجل.. مصدر بـ«الصحة»: رقم إصابات كورونا في بيان الليلة سيكون صادما

كشفت مصادر مسؤولة بوزارة الصحة والسكان، عن مستجدات فيروس كورونا المستجد، مؤكدة أن الرقم الخاص بالإصابات، الذي من المقرر إعلانه بعد قليل، سيتجاوز الألف إصابة اليوم.

الإجراءات الاحترازية

وشددت المصادر في تصريحات لـ«الوطن»، على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية الخاصة بالفيروس، من ارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي، وعدم المصافحة والتقبيل والأحضان والمصافحة بالأيدي، والبعد عن الازدحام، ومحاولة تجنب السفر هذه الفترة.

بروتوكول علاج كورونا

وقالت اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن البروتوكول العلاجي لمصابي فيروس كورونا المصري ساهم في الوصول إلى نسب عالية في معدلات شفاء مرضى فيروس كورونا المستجد، وتقليل نسب الوفيات مقارنة بدول العالم، مؤكدًا أن اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد لا تألوا جهدًا للوصول إلى أفضل بروتوكولات علاجية للفيروس بناءً على دراسات علمية دقيقة.

الجدير بالذكر، أن بروتوكول العلاج المصري مرة بعدد المراحل والتحديثات منذ تسجيل أول حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد في مصر، حتى وصلت إلى نسختها الرابعة.

وأكدت الوزارة أن البروتوكول المصري قائم على العلم والخبرة، وكان أول بروتوكول اعتمد بعض الأدوية التي حذرت بعض الدول من استخدامها لكن بعد ذلك ثبت فاعليتها وبدأ استخدامها مرة أخرى في تلك الدول، لافتًا إلى أن ما يحكم مدى فاعلية أدوية البروتوكولات هو الاستخدم الأمثل لها وفقًا لتصنيف الحالات.

كما أوضح أن جميع قررارت اللجنة مدعومة بأبحاث علمية ودراسات بحثية تقوم بها اللجنة، والتي تضم لجنة بحثية، ولجنة لتدريب الأطباء على البروتوكولات، ولجنة أخلاقيات مهنة، يعملون جميعهم كفريق واحد هدفهم الحفاظ صحة المصريين.