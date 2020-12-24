نصائح مهمة من «الصحة» لطلاب المدارس بعد «قفزة إصابات كورونا»

وجهت مصادر باللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، التابعة لوزارة الصحة والسكان، نصائح لطلاب المدارس، لمجابهة مخاطر فيروس كورونا المستجد، عقب تزايد الإصابات بصورة كبيرة.

القلم والبراية والأستيكة

وطالبت المصادر، أولياء الأمور بالتأكيد على أبنائها حال الذهاب إلى المدارس، بألا يتم مشاركة الأدوات الشخصية لهم، مثل القلم أو قلم الرصاص أو «البراية» أو «الأستيكة» أو غيرها من المستلزمات الدراسية التي تصاحبهم، وذلك خوفا من أن يكون الزميل الذي سيأخذها منهم مصاب بـ«كورونا»، ولم تظهر عليه أعراض بعد.

وأضافت المصادر، أن النصائح تتضمن أيضا، ألا يتم مشاركة زجاجة مياه الشرب على الإطلاق مع أي فرد، مع اقتصار شرب الطفل على الزجاجة الخاصة به فقط.

وشددت المصادر، على أهمية غسل الطالب ليديه بالماء والصابون بصفة مستمرة، وضرورة الالتزام بالارتداء السليم للكمامة على الوجه للطلاب الأكبر من عمر 12 عاما.

الغذاء الصحي السليم

وأكدت المصادر على أهمية أن يهتم الطلاب بتناول الخضر والفواكه والغذاء الصحي السليم الغني بالألياف، مما يساعد على تقوية الجهاز المناعي لهم، مع التشديد على عدم شراء أية منتجات من الباعة الجائلين خوفاً على صحة الأبناء.

وطالبت المصادر أولياء الأمور، بعدم ذهاب أولادهم للمدرسة حال وجود أي ارتفاع في درجة الحرارة أو وجود أعراض تنفسية لديه، أو مخالطته لحالة تأكد إصاباتها بـ«كورونا».

ونصحت الطلاب بتطهير الأيدي بالكحول أو المواد المطهرة أو غسلها بالماء والصابون قبل الدخول للفصل الدراسي، مع توعية الأطفال إلى ضرورة تفادي الزحام قدر الإمكان.

ولفتت إلى الدور الكبير للرياضة في رفع مناعة الأطفال، مع أهمية الحفاظ على صحتهم وأنفسهم والالتزام بسياسة «التباعد الاجتماعي».

وأوضحت المصادر، أن نوم الطفل لعدد ساعات كاف هو عنصر هام وفعال في زيادة مناعته كذلك، موصية أولياء الأمور بقياس حرارة الأطفال بصورة دورية، وحال ارتفاعها يتم اتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة معهم.