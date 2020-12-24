"الصحة" ترسل 15 جهاز مونيتور لمستشفى المنصورة لدعم غرف العناية المركزة

أرسلت وزارة الصحة اليوم، 15 جهاز مونيتور، لدعم غرف العناية المركزة والمتوسطة بمستشفى صدر المنصورة، في إطار الإجراءات التي تتخذها الوزارة لعلاج مصابي فيروس كورونا المستجد في كل مستشفيات المحافظة.

وقال الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إنه وصل بالفعل 15 جهاز مونيتور دعمًا من وزارة الصحة لمستشفى صدر المنصورة في إطار الاستعدادات التي تقوم بها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد وحرص واهتمام الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، على دعم المستشفيات وتوفير كافة الأجهزة والمستلزمات الطبية اللازمة ودعم العنايات المركزة والمتوسطة لضمان تقديم الخدمة الطبية للمرضى على الوجه الأكمل في ظل مرور البلاد بهذه الجائحة.

وتقدم "مكي"، بالشكر لمعالى الوزيرة لحرصها الدائم على دعم مستشفيات الدقهلية بكافة الإمكانيات بما يساهم في تحقيق نتائج جيدة في علاج فيروس كورونا المستجد.

ومن جهة أخرى أعلنت مديرية الصحة بالدقهلية، عن إجراء أكثر من 175 عملية جراحية لمرضى العيون ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار بمستشفى رمد المنصورة خلال شهر ديسمبر الجاري فى إطار الخدمات الطبية المتكاملة والتخصصية التى تقدمها فى مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالقضاء على قوائم الانتظار مجانًا لجميع المواطنين، التي تستهدف إنقاذ حياة آلاف المواطنين وتقليل فترة الانتظار لإجراء التدخلات الجراحية وتخفيف العبء المادي عن كاهل الأسر المصرية.

وأوضح "مكي" أنه جرى الانتهاء من إجراء أكثر من 175 عملية جراحية لمرضى العيون ضمن قوائم الانتظار بمستشفى رمد المنصورة خلال شهر ديسمبر الجاري حيث شملت عمليات المياه البيضاء وإصلاح الحول وحقن شبكية وجراحات تجميل الجفون والقنوات الدمعية وزرع عدسات.

وأكد أهمية استمرار التعاون الكامل بين وزارتي التعليم العالي والصحة، منوهًا بأهمية ربط المستشفيات الجامعية بمستشفيات وزارة الصحة؛ من أجل القضاء على قوائم الانتظار في أسرع وقت ممكن، لافتًا إلى أن الاتفاق ينص على استفادة المرضى من جميع الخدمات الصحية المتاحة بمستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية.