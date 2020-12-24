رئيس مدينة مرسى مطروح: 31 ديسمبر آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء

ناشد رضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح أصحاب المبانى المخالفة سرعة التقدم إلي المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمجلس المدينة للتصالح على مخالفات البناء وعدم الانتظار حتي أخر يوم منعا من الزحام والتكدس في ظل جائحة فيروس كورونا.

وقال «جاب الله»، اليوم، الخميس إن أخر موعد للتصالح هو31 ديسمبر 2020 حتي لا يتعرض ملاك المبانى المخالفة لتطبيق القانون بكل حزم علي مخالفات البناء.

وأضاف أنه على جميع الذين تقدموا بطلبات للتصالح سرعة استكمال ملفات التصالح لبدء اللجان فى أعمالها في حصر مخالفات البناء والانتهاء منها.

ومن ناحية أخرى قاد «جاب الله» حملة مكبرة لإيقاف أعمال بناء لعدد 4 عقارات مخالفة بمناطق خلف عمارات اللوكس وشارع التهريب والسنوسية وسط مدينة مرسى مطروح، وذلك تحت إشراف وتنفيذ إدارة تحسين البيئة بمجلس المدينة ومشاركة شرطة المرافق بتوجيهات من اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتكثيف حملات علي المباني المخالفة بنطاق المدينة بالإشتراك مع قسم شرطة المرافق.

وأكد جاب الله أن الحملة تحفظت علي معدات وأدوات بناء لعدد 4 عقارات مخالفة تعمل بدون ترخيص، وذلك خلال المرور اليومي علي الأحياء، وتلقي عدد من البلاغات تبين عدم وجود تراخيص للعقارات الأربعة وذلك بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء وأنه بناء عليه اتخذنا الإجراءات القانونية ضد أصحاب العقارات، وتم إيقاف الأعمال طبقا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، لافتا إلي مواصلة استمرار الحملات المكبرة بالشوارع والميادين العامة لضبط البناء العشوائي بالتزامن مع جهود الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وذكر رئيس مدينة مرسى مطروح أنه سيتم تطبيق سلطة القانون ومنع أى حالات تعدى على أراضي الدولة والبناء العشوائي تنفيذا لقرار رئيس الوزراء بالتصدي بكل حزم لجميع أعمال البناء المخالفة، مناشدا المواطنين بعدم البناء علي الأراضي المملوكة للدولة بجميع أنواعها كخطوة علي الطريق الصحيح للحد من حالات التعديات من أجل احترام سلطة القانون والحفاظ على أملاك الدولة.