مصرع ربة منزل في معركة بالأسلحة النارية بقرية الحجيرات بقنا

لقيت ربة منزل مصرعها، في ساعة متاخرة من مساء الخميس، في معركة بالأسلحة الآلية بقرية الحجيرات التابعة لمركز قنا.

تلقى اللواء محمد أبوالمجد، يفيد بنسبة معركة بالأسلحة النارية بين عائلتين بقرية الحجيرات.

وأسفرت المعارك بين الطرفين، عن مصرع ربة منزل تبلغ من العمر 25 عاما، إثر تلقيها طلقا ناريا نافذا في الصدر، وتم نقلها إلى مستشفى قنا العام.

وفرضت الأجهزة الأمنية كردونا أمنيا، لمنع تجدد الاشتباكات بين الطرفين، جاري تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.