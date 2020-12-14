ضبط 7 متهمين بحوزتهم 4 أسلحة نارية و4 كيلو بانجو بأسوان

أصدرت مديرية أمن أسوان، بيانا، اليوم، بشأن جهودها في مجال ضبط المواد المخدرة والأسلحة النارية ومخالفات المرور والتموين في مراكز المحافظة الخمسة.

وبحسب البيان الصادر عن مكتب العلاقات العامة والإعلام، تم ضبط 7 متهمين وبحوزتهم 4 أسلحة نارية و كمية من نبات البانجو المخدر تزن 4 كيلو جرامات و850 جراما من مخدر الحشيش، وفي مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ 744 حكما قضائيا بينها 4 أحكام جنايات، و172 حكما بالحبس الجزئي، و25 حكما بالحبس المستأنف، و381 حكما بالغرامة، و162 "حكم مخالفات".

وتابع البيان، بأن جهود الأجهزة المنية أسفرت عن تحرير 24 محضرا تموينيا، بينها خمسة محاضر مخالفات المخابز البلدية، و 6 محاضر بيع بأزيد من السعر الرسمي، و 8 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار، و5 محاضر عدم حمل شهادة صحية".

وفي مجال القضايا المرورية تم تحرير 499 مخالفة مرورية، وإجراء فحص مخدرات لـ 25 قائد سيارة بكمين السباعية،دائرة مركز شرطة ادفو، و أسفر الفحص عن ضبط حالتين إيجابيتين لتعاطي مخدر الترامادول، كما تم ضبط دراجة نارية، و 4 توك توك، و تروسكل بدون تراخيص، فضلا عن التصالح الفوري في 73 مخالفة ، وتحرير 120 مخالفة غرامة ونش، و سحب تراخيص 84 حالة لعدم قبول التصالح، و99 مخالفة تجاوز حد السرعة.