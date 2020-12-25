ملحن: تشابه أسمي مع فدائي فلسطيني أنقذني من الموت في تفجير طائرة

قال الملحن وفا حسين، إنه سافر إلى ليبيا من أجل إحياء حفلة بصحبة الفنانين ليلى نظمي وسلوى حجازي ومحمود شكوكو ومحمد العزبي، وعندما قدم جوازات السفر رفضوا سفره وتم القبض عليه وجاء مدير المخابرات ليعلن أن اسمه مشابه لاسم فدائي فلسطيني مطلوب القبض عليه، وطلبوا من شكوكو السفر إلا أنه رفض السفر من دوني وتم بقاء الفرقة كاملة في المطار، وعندما كانت تحلق الطائرة فوق محافظة السويس تم تفجيرها، وكانت نجاتي، إلا أن الفنانة سلوى حجازي كانت على متن الطائرة وتوفت.

قصة الملحن حسين وفا مع السادات: قالي أنت مين؟

وأضاف «حسين» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «التاسعة» المذاع على فضائية الأولى المصرية، وتقدمه الإعلامية نجوى إبراهيم، أنه تم ضربه في المطار بعد الشك فيه.

وسرد قصته مع الرئيس الراحل محمد أنور السادات عندما توسط لابنة الملحن من أجل دخولها المدرسة، وتابع: «يوم فرج ابنه جمال كنت بقدم لبنتي في المدرسة ورفضوا دخولها قالوليلي عايزين واسطة، وأنا مكنتش أعرف حد، فرحت فرح ابن الريس في شغل وقابلته بالصدفة وهو ماشي اتكعبل في المشاية في سلم المكان اللي فيه الفرح فسندته بسرعة، قالي بارك الله فيك، قولتله مصر من غيرك متساويش نكلة من السلوم إلى الإسكندرية، قالي أنت مين بتقول إيه يا واد واتبسط أوي قولتله أنا عازف اكورديون في فرقة صلاح عرام وعاوز ادخل بنتي المدرسة قالي إيه المشكلة قولتله قالوليلي لازم واسطة وأنا مقدميش غير ربنا وسعادتك ياسيادة الرئيس، جه فوزي عبدالحافظ وقاله السادات يوم السبت بليل هخد التمام منك وأنا بقرأ البوسطة الساعة 8 بليل أن أمر بنته خلص، وبنتي كملت واتجوزت وهي دلوقتي اتخرجت من كلية تربية موسيقية وحصلت على البكالوريوس الحمدلله وكانت ذكريات جميلة».