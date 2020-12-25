عاجل.. 8 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق نادي نقابة المهندسين

نشب حريق هائل بنادي نقابة المهندسين الكائن بشارع أبو الفدا منطقة الزمالك التابع لدائرة قسم قصر النيل، وتبين من التحريات الأولية أن النيران التهمت النادي النهري الخاص بالنقابة.

كما أسفر الحريق عن إصابة 3 أشخاص وجاري علاجهم، ودفعت أجهزة الأمن بالقاهرة 8 سيارات إطفاء إلى مكان البلاغ، وجاري محاولة إخماد النيران ومعرفة أسباب الحريق.

تحرر محضر وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

تلقى اللواء أشرف الجندي مساعد أول وزير الداخلية لأمن القاهرة، إخطارا يفيد بنشوب حريق هائل شب بداخل النادي النهري التابع لنقابة المهندسين بشارع أبو الفداء بمنطقة الزمالك.

انتقل فريق من قوات الحماية المدنية ورجال المباحث، وتبين أن النيران التهمت جميع أجزاء النادي.

ويحاول رجال الإطفاء السيطرة على الحريق، وأسفر عن إصابة 3 أشخاص تم نقلهم إلى سيارات الإسعاف.