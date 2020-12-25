عاجل.. حريق هائل بنادي نقابة المهندسين في الزمالك

شب حريق هائل في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، بنادي نقابة المهندسين بشارع أبوالفدا بالزمالك.

وتلقت الحماية المدنية بلاغًا بنشوب حريق في نادي نقابة المهندسين في الزمالك.

وانتقلت على الفور سيارات الإطفاء والقيادات الأمنية لمكان الحريق وجاري السيطرة عليه وإخطار النيابة العامة لمتابعة التحقيق لمعرفة أسباب الحادث.

وانتشرت فيديوهات للحريق عبر وسائل التواصل الاجتماعي يظهر فيها نيران ضخمة أتت على محتويات النادي.