السيطرة على حريق التهم أثاث شقة سكنية في المعصرة

نجحت الحماية المدنية بالقاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية لأمن العاصمة، في السيطرة على حريق شب داخل شقة سكنية بمنطقة المعصر، وأسفر عن خسائر مادية بمحتويات الشقة، دون خسائر في الأرواح.

وتحرر محضر عن ذلك، وامرت النيابة بانتداب المعمل الجنائي، لبيان سبب الحريق، والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه، واستدعت أصحاب الشقة للاستماع لأقوالهم، وطلبت النيابة التحريات النهائي وتقرير المعمل الجنائي، ومازالت التحقيقات مستمرة.

بلاغ بحريق

كانت شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، تلقت بلاغا من أهالي المعصرة يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية، بعقار مكون من 8 طوابق بدائرة القسم، وانتقلت 5 سيارات إطفاء وإسعاف إلى مكان البلاغ، ونجح فريق من ضباط الحماية المدنية من إخلاء العقار.

ودلت التحريات الأولية، أن النيران شبت داخل الشقة إثر انبعاث كمية من الدخان، واشتبكت النيران بالأثاث الموجود بالشقة، مما أدى إلى إثارة الخوف والذعر بين سكان العقار وأصحاب الشقة.

ماس كهربائي

ورجحت التحريات أن سبب اندلاع الحريق؛ نشوب ماس كهربائي أدى إلى اشتباك النيران بأثاث المنزل.

واستمع فريق من رجال المباحث إلى شهود العيان، الذين أكدوا أنهم سمعوا صوت استغاثة وانبعاث كمية من الدخان بالشقة، مما أدى إلى تجمع الجيران، وحاولوا إطفاء النيران بالمياه، وتم إخلاء العقار حتي وصول سيارات الأطفاء.

شهود العيان

وأضاف الشهود، أن قوات الدفاع المدني فرضت كردونا أمنيا حول العقار، خوفا على حياة المواطين وعملية الإطفاء استمرت لمدة نصف ساعة.

وأثبتت المعاينة المبدئية أن الحريق التهم جميع محتويات الشقة ولم يسفر عن أي خسائر في الأرواح، وحُرر محضر وتولت النيابة التحقيق.