السيطرة على حريق نادي المهندسين بالزمالك

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة بأشراف اللواء أشرف الجندي مساعد اول وزير الداخلية لأمن القاهرة من السيطرة على حريق هائل شب داخل النادي النهري لنقابة المهندسين الكائن بشارع أبو الفدا بمنطقة الزمالك ، وذلك بعد انت التهمت النيران جميع محتويات النادي ، حيث نجحت 8 سيارات أطفاء من السيطرة على النيران والذي أسفر عن اصابة 3 اشخاص.

ماس كهربائي

ورجحت التحريات المبدئية وأقوال شهود عيان ان كمية من الدخان الكثيف انبعثت من احدي اجهزة الكهرباء بالنادي مما ادي الى اشتعال النيران وأشتباكها بمحتويات النادي بينما ترددت رواية أخري أن مجهول ألقي ب"سيجارة" وسط القمامة بمحيط النادي وتكثف الشرطة جهودها لكشف اسباب الحريق .

وجود روايتين للحريق

انتقل فريق من جهات التحقيق المختصة الى مكان البلاغ وتم اجراء معاينة مبدئية واوضحت المعاينة أن النيران إلتهمت محتويات النادي بالكامل وتحول الى حطام ، ووكلفت الجهات المختصة تشكيل لجنة من المعمل الجنائي لتحديد سبب الحريق والتاكد من وجود شبهة جنائية من عدمه بعدما ترددت رواية أن مجهول القي ب" سيجارة مشتعلة " فى كمية من الأخشاب والشجر أدت الى إشتعال النيران بينما توجد رواية اخير ان سبب الحريق هو حدوث ماس كهربائي بأحد الاجهزة ، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

بلاغ حريق

تلقت شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغا من الأهالي يفيد باندلاع حريق هائل داخل النادي النهري التابع لنقابة المهندسين بمنطقة الزمالك ، تم الدفع ب8 سيارات أطفاء التابعة للحماية المدنية بأمن العاصمة ، وتم التعامل مع النيران ونجحت القوات من السيطرة على الحريق فى خلال نصف ساعة . وأسفر الحادث عن أحتراق جميع محتويات النادي بالاضافة الى اصابة 3 اشخاص تصادف وجودهم بالمكان وجاري علاجهم بمعرفة رجال الاسعاف ، تحرر محضر وتولت النيابة التحقيق