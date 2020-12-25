أول تعليق من يسرا بعد إصابتها بـ «كورونا»: ادعولي

أكدت الفنانة الكبيرة يسرا نبأ إصابتها بفيروس «كورونا» المستجد، بعد إيجابية المسحة التي خضعت لها في أعقاب ظهور عدد من الأعراض عليها.

وقالت يسرا لـ «الوطن» في أول تصريح لها عن إصابتها بـ «كوفيد 19»، إنها تتبع البروتوكول العلاجي الذي أقرته وزارة الصحة، حيث طالبت جمهورها بالدعاء لها بتجاوز أزمتها الصحية بسلام.

وكانت الفنانة إلهام شاهين قد كشفت لـ «الوطن» تطورات حالة يسرا الصحية، مؤكدة أنها بخير وتتبع البروتوكول العلاجي في منزلها، لافتة إلي أن الأعراض التي ظهرت عليها تشبه أعراض البرد العادي.

وفي السياق ذاته، تمني المستشار ترك آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، سرعة الشفاء للفنانة يسرا عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، حيث نشر صورة تجمعه معها وغرد قائلاً: «ألف سلامة للفنانة الكبيرة والنجمة الصديقة يسرا من العارض الصحي، وأتمني لها الشفاء العاجل».

وسبق أن خضعت يسرا لمسحة كورونا عقب عودتها من مهرجان الجونة السينمائي، وذلك بعد ظهور حالات حاملة للفيروس بعد انتهاء الدورة الرابعة، وأعلنت حينها عن سلبية المسحة لتنهي حالة الجدل التي أثيرت بشأن إصابتها بالوباء العالمي.