إغلاق جزئى بكورنيش النيل لرفع كفاءة كهرباء حميات أمبابة

أعلنت محافظه الجيزة عن بدء مشروع رفع كفاءة شبكة الكهرباء بمستشفى حميات أمبابة، ما استلزم تنفيذ قطع عرضي لشارع كورنيش النيل بالاتجاهين وتحديداً أسفل كوبري الساحل .

غلق جزئي لشارع النيل في الاتجاهين

وقالت المحافظة في بيان إنه تم غلق جزئي لشارع النيل في الاتجاهين لمدة يومين من "الجمعه" وحتى "السبت " على أن تبدأ الأعمال من الساعه 12 صباحاً وحتى الساعة 5 صباحاً فقط دون تعطيل الحركه المرورية .

تعيين الخدمات المرورية لتنظيم الحركة

ووجّه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رئيس حي شمال إلى متابعة تنفيذ الأعمال ورد الشيء إلى أصله عقب الانتهاء منها مشيراً إلى أن الإداره العامة لمرور الجيزة ستقوم بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتنظيم الحركة المرورية بنفس الموقع كما ستقوم الشركة المنفذة بنشر كافة وسائل الأمن الصناعي و المساعدات الفنية أثناء الأعمال.

تحقيق الانضباط وتحقيق سيولة مرورية ورفع الإشغالات

وقامت أجهزة محافظة الجيزة بشن سلسلة من الحملات على مستوى الأحياء والمراكز استهدفت تحقيق الانضباط وتحقيق سيولة مرورية ولرفع الإشغالات الي جانب متابعة مدى إلتزام المحال والمقاهي والمطاعم بالإجراءات الاحترازية ومواعيد الفتح والغلق وعدم التعدي على حرم الطريق العام.

تطبيق الضوابط والاشتراطات الخاصة بالمنشأت

كما وجه محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز بضرورة الاستمرار في المتابعة الدقيقة على مدار اليوم لتطبيق الضوابط والاشتراطات الخاصة بالمنشآت التجارية والمطاعم والالتزام بمراعاة قواعد التباعد الاجتماعي، فضلاً عن التأكد من الالتزام بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية والمطاعم والمقاهي والورش الحرفية.

التصدي بكل حسم مع أي مخالفة

وأكد محافظ الجيزة ضرورة التصدي بكل حسم لأي مخالفة، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين لتلك القرارات وعدم التهاون في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين مع الغلق الإدارى للمحال والمنشآت التي تخالف الاشتراطات والضوابط الموضوعة وسحب رخصة المدير ووقف النشاط .